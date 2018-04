Mit Fontane nach England reisen

Alexandra Gebhardt

Plaue (BRAWO) In keinem Land Europas war Fontane so oft und so lange - dreimal in insgesamt fast vier Jahren - wie in England. Das Land der Großen Charte war seit seiner Jugend die Insel der Sehnsucht. Früh begann er eine Übersetzung des Hamlet und schrieb auch selbst Balladen über englische Themen.

Dabei begann alles mit einer spontanen Lastminute-Pauschalreise, zu der ihn als Wache schiebender Soldat im Mai 1844 sein Schulfreund Hermann Scherz einlud. Fontane konnte er seine Freude kaum fassen. Über die stürmische Nordsee ging es seekrank nach London. "London hat einen unvertilgbaren Eindruck auf mich gemacht; nicht sowohl seine Schönheit als seine Großartigkeit hat mich staunen lassen. Es ist das Modell oder die Quintessenz einer ganzen Welt", schreibt er später seinem Tagebuch die bleibenden Erlebnisse. So auch auf der großen Vergnügungsschau in Greenwich oder beim Kricketspiel in Brighton.

Doch auch der Rückweg dauert an: der junge Theodor versucht mit einer "äußerst poussierbaren" unbekannten Schönheit im Zug nach Berlin intim zu werden. Aber die macht einen Rückzieher, als Theodor sich als "Student" ausgibt.

Als es im April 1852 für fünf Monate auf die zweite Englandreise ging, war Theodor seit Oktober 1850 schon mit Georgine Emilie Caroline Rouanet-Kummer verheiratet und hatte seit August 1851 einen Sohn mit dem schönen englischen Namen George. Fontane war seit November im Dienst der "Centralstelle für Preßangelegenheiten" der Regierung und sollte von dort regierungsnahe Korrespondenzen verfassen. Dieser Sommer in London ist für Emilie zuhause mit dem kleinen Kind eine Zeit der Sehnsucht und Entbehrung, für Theodor die Quelle immer neuer Eindrücke, die er in Reportagen und Berichten später veröffentlicht. In den Weinkellern der Docks lässt er es sich bei Port und Sherry wohl ergehen und kehrt schwankend ans Tageslicht zurück.

Beim dritten Aufenthalt ab September 1858 ist sein Auftrag für die Regierung schon politischer, die "Deutsch-Englische Correspondenz" erwartet regelmäßige Berichte über englische Geschehnisse, die Fontane auch liefert. Diesmal kann Emilie ihm für einige Zeit Gesellschaft leisten. Zu zweit erträgt es sich leichter, dass er finanziell und gesellschaftlich nicht so recht vorankommt. Er findet aber immer noch Zeit über seine Lieblingsthemen zu schreiben. Der regelmäßige Theaterbesuch findet seinen Niederschlag; da deutet sich schon der spätere Theaterkritiker an. Aber auch spleenige Figuren, wie Mr. Albert Smith, der seine Montblanc-Besteigung zu einem Panoptikum verarbeitet hat, finden sich in den Berichten wieder.

Auf diese spannende Reise MITFonate nach England - so der Titel der Veranstaltung - geht es am Sonntag, 15. April, mit Karen Schneeweiss als Emilie Fontane und Hank Teufer alias Theodor Fontane im SchlossDazu musiziert das Ensemble aus Ute Beckert (Gesang), Silke Rougk (Violine) und Dmitri Pavlovb (Grandpiano).