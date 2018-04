Thomas Messerschmidt

Plaue (BRAWO) Kürzlich fand an der Plauer Brücke eine Aufräumaktion statt. Dabei beseitigten Mitglieder des SPD-Ortsvereins Plaue/Kirchmöser Silvesterdreck und sonstige Müllablagerungen an der Brücke. An der Aktion nahmen Mitglieder sowie Freunde des Ortsvereins teil und brachten die Brücke in zwei Stunden auf Vordermann.

Die Stadt hatte es bis jetzt nicht geschafft, die Brücke von diesem Müll zu befreien. Die Helfer dieser Aktion hoffen, dass dieser Zustand bis zur geplanten Renovierung anhält. Vorbeilaufende Passanten und Radfahrer erfreuten sich bereits an der nun sauberen Brücke.

SPD-OV Plaue/Kirchmöser