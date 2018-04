Frühlingsfit mit 3.000 Schritt'

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Schritt für Schritt zu mehr Gesundheit!" Es war eine großartige Idee, die bundesweit zwar recht klein blieb, aber in Brandenburg an der Havel zum Volkssport wurde. "Deutschland wird fit. Gehen Sie mit", hieß es im Jahr 2005 zur bundesministeriellen Bewegungs- und Gesundheits- Kampagne, die empfahl: "Erkunden Sie Ihre Stadt mit 3.000 Schritten extra!" Der Gesundheit und Gemeinschaft zu Liebe. So lud man in der Havelstadt zum ersten gesunden Stadtspaziergang, gewann Jahr für Jahr mehr Mitläufer und macht sich 2018 erneut auf den Weg: Zum 13. Mal laden Martina Krug (Fachgruppe Gesundheit), die AOK Nordost, der Verein Gesund in Brandenburg e.V. zusammen mit Stadtführern und Gesundheitsdienstleistern zum 3.000-Schritte-Lauf ein. Ein Stadtspaziergang in fröhlicher, familiärer, gesundheitsfördernder Runde. Und weil das Thema "Von der Schiene bis zum Wasser" lautet, ist Treffpunkt am 21. April um 11:00 Uhr der schicke Vorplatz des Hauptbahnhofs. Nach herzlicher, auch musikalischer Begrüßung und kurzer Erwärmung geht's los - vorbei am Gesundheitszentrum, das im Mai 2011 eröffnet wurde, durch die Kleine Gartenstraße und über den Schleusenkanal zur Sankt-Annen-Promenade. Nach einem Abstecher zum Paulikloster, das seit zehn Jahren das archäologische Landesmuseum beherbergt, geht es am Wasser entlang, an Stadtmauer und Königlichem Proviantamt vorbei, zum Steintorturm und schließlich auf schönstem Wege bis zur "Werft" an der Jahrtausendbrücke, wo die Freiwillige Feuerwehr Göttin den Grill angefeuert hat. Welche 3.000 Schritte ans Ziel führen, welche Bauten unterwegs ins Visier genommen und welche Anekdoten erzählt werden - darauf dürfen alle Spaziergänger gespannt sein. Marktweib Christine und Witwe Bollmann werden die Gruppen leiten und viel Interessantes und Unterhaltsames zu berichten haben.

Wer gut aufpasst, ist fürs Quiz am Ziel gerüstet, bei dem Kinder und Erwachsene wieder viele tolle Preise gewinnen können - von AOK Nordost, Promnitz-Therapie im Zentrum, Stadtsportbund, BAS, BluGeSa, Werft-Restaurant... Glücksfee wird Dr. Dietlind Tiemann sein, die schon als Oberbürgermeisterin Schirmherrin der Veranstaltung war und als Bundestagsabgeordnete an der guten Tradition festhält. Wie auch das Brandenburger Wochenblatt, das diesen besonderen Stadtspaziergang seit Jahren präsentiert. Aus Spaß am Miteinander und wohlwissend, dass jeder Schritt die Gesundheit stärkt. Machen Sie mit - am Samstag, 21. April.