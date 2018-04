„Kritik aus dem Westen hilft Orban“

Manfred Maurer

Budapest (Manfred Maurer) Ungarn wählt am Sonntag ein neues Parlament. Der frühere ungarische Außenminister und EU-Kommissar Peter Balazs äußert allerdings große Zweifel am Demokratieverständnis der Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban. Mit Balazs sprach Manfred Maurer.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat Ministerpräsident Viktor Orban kürzlich mit einem Diktator verglichen. Kann man Ungarn noch uneingeschränkt als Demokratie bezeichnen?

Orban selbst hat Ungarn als illiberale Demokratie bezeichnet. Das passt nicht zusammen. Was illiberal ist, ist keine Demokratie und was demokratisch ist, kann nicht illiberal sein. Das ist also ein Widerspruch. Ungarn hat zweifellos manche Zeichen einer pluralistischen Demokratie. Es gibt ein Parlament, es gibt Parteien, es gibt Wahlen. Aber zugleich gibt es eine Monopolisierung der Macht seitens einer Partei mit ihrem Chef Viktor Orban.

Erfüllt Ungarn noch die Kopenhagener Kriterien, die 1994 für EU-Kandidaten als Grund­voraussetzung für einen Beitritt beschlossen worden waren?

Im Großen und Ganzen ja, aber wenn man in die Details geht, dann bestimmt nicht.

Was wären solche Details?

Zum Beispiel das Wahlgesetz mit verschiedenen falschen Elementen. Fidesz-Mitglieder sind in allen staatlichen Institutionen, der Staatspräsident ist ein Parteifreund von Orban. Das passt nicht zu einem wahren Pluralismus.

Halten Sie die Mitgliedschaft von Fidesz in der Europäischen Volkspartei (EVP) noch für angemessen?

Für viele Ungarn, auch für mich, ist es erstaunlich, dass angesichts der bekannten Traditionen der EVP Fidesz dort noch immer so toleriert und verteidigt wird.

Welchen Einfluss hat eigentlich die Kritik aus dem Ausland auf den Wahlkampf?

Jede Kritik aus dem Westen wird populistisch ausgenutzt und als Beweis dargestellt, dass Ungarn angegriffen wird. Diese Kritik hilft Orban eher.

Landesweit ist ein Zusammenschluss der Opposition nicht in Sicht, oder?

Nein, das glaube ich nicht. Es gibt zu viele Spaltungen innerhalb der Opposition. Es kommen vielleicht fünf Parteien in das Parlament: neben Fidesz von der linken Seite die Sozialisten (MSZP) und die Demokratische Koalition (DK), die grüne Partei (LMP) und die rechtsextreme Jobbik.

Gibt es im Wahlkampf auch noch ein anderes Thema als die Bedrohung durch nicht vorhandene Migranten?

Das ist nicht das einzige Thema. Fidesz hat auch gar kein Programm für diese Wahlkampagne veröffentlicht. Es gibt große Probleme im Land – Gesundheitswesen, Bildung, Massenmigration innerhalb Ungarns vom Osten nach Westen, Armut, Roma-Problematik –, darüber sprechen die Fidesz-Vertreter gar nicht. Sie nehmen nicht einmal an Wahldebatten teil.

Und wie es aussieht, gelingt das auch.

Für die ungefähr zwei Millionen Wähler aus den bildungsfernen oder ländlichen Schichten reicht das. Die reichen – nach dem neuen Wahlgesetz – für eine einfache Mehrheit.

Was halten Sie als ehemaliger EU-Kommissar für Regionalpolitik von der Idee, EU-Förderungen von der Einhaltung von EU-Recht oder der Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen abhängig zu machen?

Politisch gibt es gewiss einen Zusammenhang, in der Praxis kann man das aber nicht umsetzen. Die Struktur- und Kohäsionsfonds müssen unter den bekannten Bedingungen funktionieren. Da kann man keine zusätzlichen politischen Bedingungen einführen. Dennoch glaube ich fest, dass es in den Verhandlungen über den nächsten Finanzrahmen einen solchen Zusammenhang geben wird.