Unterschriften gegen höhere Pflegekosten

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Rund 4000 Brandenburger haben seit Anfang des Jahres einen Offenen Brief gegen die steigenden Kosten für Pflegeheimplätze unterschrieben.

Das Protestschreiben soll am kommenden Mittwoch der Vorsitzenden des Sozialausschusses im Landtag, Sylvia Lehmann (SPD), übergeben werden.

Die Pflegeheimbewohner protestieren damit gegen die Pläne der Arbeiterwohlfahrt, die monatlichen Entgelte um 450 bis 500 Euro anzuheben. Die Anhebung der Gehälter des Pflegepersonals, mit der die Steigerung begründet wird, sei dringend und gerechtfertigt, heißt es in dem Brief. Allerdings sei nicht nachvollziehbar, dass dies ausschließlich von den Heimbewohnern und deren Angehörigen getragen werden müsse.

Es wird darauf verwiesen, dass die heutigen Bewohner, die größtenteils Anfang der 90er in Rente gegangenen sind, in der Regel keine Chance hatten, finanzielle Vorsorge für entsprechende Kosten zu treffen. Es könne nicht sein, dass sie jetzt am Lebensabend darauf angewiesen sind, Sozialhilfe zu beantragen, hießt es in dem Papier.

Die Initiatoren planen, das Schreiben auch an die entsprechenden Gremien des Bundestages zu überreichen. Die AWO Ostbrandenburg hat die für März angekündigte Anhebung der Entgelte vorerst ausgesetzt.