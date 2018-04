Familie und Freunde nehmen Abschied

dpa

Berlin (dpa) Familienangehörige, Freunde und viele weitere Trauernde haben am Samstag in Berlin Abschied von der 14 Jahre alten getöteten Schülerin Keira genommen.

In und vor der Kapelle auf dem Friedhof St. Andreas - St. Markus in Alt-Hohenschönhausen fanden sich am Samstagmorgen schätzungsweise 200 Menschen ein, die der Trauerfeier und Beisetzung beiwohnen wollten.

Wegen des großen Andrangs wurde die Trauerfeier über zwei Video-Monitore nach draußen übertragen. Außer Familienangehörigen kamen zahlreiche Schüler mit ihren Eltern sowie Lehrer. Viele hielten Blumen in der Hand.

Der Tod der Schülerin sorgte bundesweit für Entsetzen. Vor genau einem Monat war die 14-Jährige umgebracht worden. Ein 15-jähriger deutscher Mitschüler hat gestanden, sie am 7. März erstochen zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen von einer schon länger geplanten Tat aus, das Motiv sei aber noch nicht ganz klar. Die Mutter hatte ihre blutüberströmte Tochter in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Mediziner schafften es nicht mehr, die 14-Jährige zu retten.