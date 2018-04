Emotionen auf der Leinwand

Aileen Hohnstein

Kremmen Kräftiges Grün, energischer Pinselstrich – das Bild von Dragan Marko ist nicht nur ein expressiver Blickpunkt, sondern auch Namensgeber der Ausstellung „Sturm im Leben“, die am Freitag in der Museumsscheune eröffnet wurde. „Dragan hat sich für sein Bild den Titel ausgedacht. Das hat auch für die Ausstellung gepasst“, sagt Ilona Leder. Sie ist Heilerziehungspflegerin im Beetzer Haus am See, einer Einrichtung für betreutes Wohnen für Erwachsene.

Ilona Leder bietet als Kunsttherapeutin den Bewohnern der Beetzer Einrichtung die Möglichkeit, ihre Emotionen künstlerisch auszuleben. Skulpturen bauen, Mosaike legen oder eben Bilder malen – das Angebot wird gern wahrgenommen. Durchschnittlich acht Teilnehmer machen bei den Kursen mit, die Besetzung wechselt immer wieder. „Das hängt auch damit zusammen, wie sie sich fühlen. Unsere Bewohner sind psychisch erkrankt, da sind sie nicht immer in der Lage, mitzumachen“, erzählt Ilona Leder. Deshalb passt für sie der Titel „Sturm im Leben“ auch gut zur Ausstellung. „Jeder fühlt sich einmal so. Aber die meisten von uns wissen, dass es morgen schon wieder anders aussieht“, sagt sie. Die Kunsttherapie hilft dabei, den Sturm im Kopf der Teilnehmer zu besänftigen.

In der Ausstellung sind 18 Bilder von sieben Hausbewohnern zu sehen. Alle sind sie farbenfroh, überraschen in ihrer Bildsprache. Mit Buntstift, Fingerfarbe oder Spachteltechnik wurden die Bilder kreiert. „Das war ein Prozess von zwei Jahren. Wir haben Schritt für Schritt das abstrakte Malen für uns entdeckt“, erläutert Ilona Leder, die von der Wirkung der Kunsttherapie ganz begeistert ist. „Wir haben gar nicht gewusst, wie viel Potenzial wir entdecken werden. Wie viel Emotion sie in die Bilder stecken, ist schön zu sehen.“

Zum ersten Mal stellt das Haus am See die Ergebnisse der Kunsttherapie aus. „Ich finde es schön, dass die Bilder hier zu sehen sind“, sagt Dragan Marko. Auch die anderen Kursteilnehmer, deren Werke in der Museumsscheune ausgestellt sind, freuen sich. Achim Kluge hat sich für die Ausstellungseröffnung extra fein angezogen. Mit Hemd und Fliege steht er stolz vor seinem Bild.

Hans-Joachim und Brigitte Speckmann haben zwischen all den Bildern auch welche von einigen ihrer Schützlinge entdeckt. Die beiden haben die ehrenamtliche gesetzliche Betreuung für 25 Personen übernommen, füllen Anträge für sie aus, besuchen sie. „Es ist einfach toll, wie sie sich entfalten können. Es ist ein ganz herausragendes Erlebnis für die Heimbewohner, dass sie sich hier öffentlich präsentieren dürfen“, sagt Hans-Joachim Speckmann, seine Frau möchte mit drei ihrer Betreuten später auch die Ausstellung besuchen.

Andrea Busse von der Museumsscheune war eine der treibenden Kräfte, die die Ausstellung ermöglicht haben. Im vergangenen Jahr besuchte sie den Tag der offenen Tür im Haus am See, wo ihr die Bilder ins Auge fielen. „Ich wollte gern, dass noch mehr Menschen sehen können, wie dort gearbeitet und Menschen geholfen wird“, sagt Andrea Busse. Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) lobt auf der Vernissage das Engagement aller, die die Kunsttherapie in Beetz ermöglichen, und ergänzt: „Diese Ausstellung bringt noch mehr Leben in dieses Haus. Es ist eine große Auszeichnung, ein Erlebnis für die Künstler, sich hier zu präsentieren.“ Später beim Rundgang durch die Ausstellung zeigt er sich angetan und sagt: „Jedes einzelne Bild erzählt eine Geschichte, die Geschichte des Künstlers.“(aho)

Die Ausstellung ist bis zum 20. Mai in der Museumsscheune, Scheunenweg 49, täglich von 10 bis 16 Uhr zu sehen.