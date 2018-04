Mark Twain veröffentlicht Kinderbuch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Johnny ist ein armer, einsamer Junge. Bis auf seinen bösen Großvater hat er keine Familie und nur einen einzigen Freund: ein Huhn. Und dass soll er verkaufen. Klingt nach einer traurigen Geschichte, meinst du? Ja, stimmt. Aber zum Glück nur auf den ersten Seiten - denn auf dem Weg zum Markt gibt es plötzlich eine Wende in Johnnys Leben. Er bekommt magische Samen, mit denen er die Sprache der Tiere versteht, kann sich satt essen, findet Freunde, entdeckt einen verschwundenen Prinzen ...

Geboren wurde Johnny im Kopf von Mark Twain, einem berühmten US-amerikanischen Schriftsteller. Er hat zum Beispiel "Tom Sawyer" geschrieben. Und dass wir jetzt seine Geschichte "Das Verschwinden des Prinzen Oleomargarine" lesen können, ist eine richtige Sensation - denn Mark Twain ist schon seit mehr als 100 Jahren tot. Niemand, der noch lebt, hatte von diesem Buch geahnt. Bis in einem Archiv 16 Seiten Papier entdeckt wurden, auf denen sich Mark Twain Stichworte zu Johnny, seinem Huhn und dem Prinzen notiert hatte. Eigentlich war es eine lange Gutenachtgeschichte, die er vor etwa 130 Jahren seinen Töchtern Clara und Susy zum Einschlafen erzählt hat.

Das ist ungefähr so, als hätte man einen brandneuen Harry-Potter-Band irgendwo gefunden.

Mithilfe der Notizen hat jedenfalls ein anderer, noch lebender Schriftsteller namens Philip Stead (ebenfalls aus Amerika) ein dickes Buch aus der Geschichte gemacht, und seine Frau Erin hat die Bilder dazu gezeichnet. Die zarten Illustrationen passen sehr gut; sie sind fein wie Spinnweben und ein bisschen verblasst - so wie etwas Kostbares, das 100 Jahre lang in einer Kiste auf dem Dachboden gelegen hat.

Altmodisch ist das Buch komischerweise gar nicht; es geht um Familien, die auf verschiedene Weise unglücklich sind, die Frage, ob Geld froh macht, Macht, Mut und echte Freundschaft - und das sind ja alles Themen, die heute noch genauso aktuell sind. Zwischendurch tut Philip Stead so, als könne er sich mit seinem Kollegen Mark Twain über die Geschichte unterhalten, als könne er ihm Fragen stellen. Das ist natürlich ein Trick. Aber Schriftsteller dürfen so etwas, und es passt ja sehr gut zu der ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte des Buches. In den Notizen Mark Twains fand sich auch leider kein Schluss, nur die Worte "Bewacht von 2 mächtigen Drachen, die niemals schlafen". Also musste Philip Stead ein Ende erfinden.

Am besten eignet sich dieses Buch zum Vorlesen, auch wenn man schon selber lesen kann; dann kann man die schönen Bilder zusammen anschauen. Und falls man sich in den Gesprächen des noch lebenden Verfassers mit Herrn Twain oder einem schwierigen Wort wie Bouillon verirrt, findet man zu zweit viel besser wieder zurück zur eigentlichen Geschichte.

Mark Twain, Philip und Erin Stead: "Das Verschwinden des Prinzen Oleomargarine", 160 S., Knesebeck, 25 Euro (ab 6)