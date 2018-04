Mit Spielwitz und Emotionen

Falkensee (MOZ) Ganz im Zeichen der Tasteninstrumente stehen in diesem Jahr die Falkenseer Musiktage, die bereits zum 19. Mal stattfinden. Das Motto lautet an den beiden Veranstaltungswochenenden vom 13. bis 15. sowie vom 20. bis 22. April "Tastenspiele - mehr als schwarz und weiß". Schirmherr ist erneut Bürgermeister Heiko Müller (SPD).

Vom Akkordeon über das Klavier bis hin zum Cembalo, eines wird während des Festivals klar sein: Es fliegen die Tasten! Mit anderen Worten: Was alles temperamentvolles und leidenschaftliches für Tasteninstrumente geschrieben wurde, wird erklingen. Bereits beim Eingangskonzert am Freitag, 13. April, zeigen die Solisten des Kammerorchesters Berlin mit Maxim Shagaev am russischen Akkordeon - genannt Bajan - mit klassischer Musik aus Spanien und Lateinamerika die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen. Vorneweg zu hören: Musik von Altmeister Antonio Vivaldi.

Dass man Klavier nicht nur auf den Tasten spielen kann, zeigt am Samstag, 14. April, beim Jazzkonzert im Rathaussaal ein Duo besonderer Art: alles, was das Instrument zur Verfügung hat, wird einbezogen in die tief berührende und magische Musik von Goldlaub. Einen tollen Zeichentrickfilm mit Lucky Luke gibt es am Sonntagnachmittag für die Kinder - mit live kreiertem Sounddesign und typischer Saloon-Musik am Piano gezeigt vom "Living Cartoon Duet". Auf den Beginn des zweiten Wochenendes dürfen sich die Freunde der irischen Musik freuen: denn auch das irische Akkordeon hat viel an Sound und Tempo zu bieten, erst recht wenn es von Noel Minogue der "Robbie-Doyle-Band" gespielt wird - hervorragend ergänzt durch das Fiddle- und Bouzoukispiel Bernd Lüdtkes, Robbie Doyles klarer Gesangsstimme und Brid Ni Chathains keltischer Harfe. Am Samstag, 21. April, bereiten "Some Handsome Hands" in einem Nachmittagskonzert mit Kaffee- und Kuchenangebot dem Zuhörer einen Genuss für Auge und Ohr. Der Einsamkeit eines klassischen Konzertpianisten überdrüssig geworden, verbinden sie mit einer einmaligen Besetzung von drei Frauen an einem Flügel Klassik, Moderne und Unterhaltungsmusik. Mehr Agitation und Spielwitz wird nur selten an einem Flügel erreicht. Das Schweriner Bläserquintett und Isabelle Engelmann am Klavier zeigen am Sonntag in einem Matinee-Konzert von der Wiener Klassik mit Mozarts Bläserquintett bis zum späteren "goldenen Zeit-Alter für die Bläsermusik - dem französischen Expressionismus - eine Auswahl der schönsten Werke, die die Bläserkammermusik zu bieten hat.