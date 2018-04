Der Neue im Lebuser Infopunkt

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Gerade rechtzeitig zum Beginn der Adonisröschen-Wandersaison in den Oderbergen zwischen Lebus, Mallnow und Podelzig ist der Infopunkt Lebus im Kulturhaus der Oderstadt wieder geöffnet. Er war über den Winter längere Zeit geschlossen. „Quartier-Anfragen, die per E-Mail kamen, hat unsere Kollegin Anett Malke in der Zeit mit bearbeitet“, sagt der Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann.

Seit dem 19. März nimmt ein neuer Mitarbeiter der Arbeitsinitiative Letschin, die den Infopunkt des Amtes betreibt, die Anrufe sowie schriftlichen und persönlichen Anfragen potenzieller Gäste und Besucher im Infopunkt entgegen: Joachim Kretschmann. Er ist vielen im Amt Lebus und darüber hinaus als ehrenamtlicher Bürgermeister von Treplin bekannt.

Derzeit dominierten die Anfragen von Wanderfreunden und Radtouristen, die sich die Adonisröschen ansehen wollen, sagt Joachim Kretschmann. Die Touristen erkundigen sich nach Wegen, geführten Wanderungen, Park- und Anreisemöglichkeiten mit dem Zug und/oder Bus.

Noch bis zum 27. Mai halten zum Beispiel die Züge auf der NEB-Regionalbahnstrecke 60 zwischen Frankfurt und Eberswalde noch am Bahnhof Schönfließ, von wo es zu Fuß in die Oderberge geht.

Bis zum Mai, wenn es eine weitere personelle Verstärkung für den Infopunkt geben soll, ist dieser montags bis sonnabends jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.(ir)

Infopunkt Lebus, Kietzer Chaussee 1 in Lebus; Telefon 033604 63758, Fax 033604 63780; E-Mail: info-punkt@amt-lebus.de