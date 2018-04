Über das Leben in der DDR

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Die Fotoausstellung „Voll der Osten. Leben in der DDR“ von Harald Hauswald mit Texten von Stefan Wolle wird am Montag, 17 Uhr, im Stadtmuseum, August-Bebel-Straße 33, eröffnet. Die Stadtverwaltung spricht von einer „Bildreise in die Zeit der Teilung“. Gezeigt werde eine „ungeschminkte DDR-Realität, an die sich heute selbst Zeitzeugen kaum mehr erinnern“.

Die Ausstellung zeigt laut Verwaltung auf 20 Tafeln mehr als 100 bekannte sowie unveröffentlichte Fotos von Harald Hauswald. Die Texte hat der Historiker und Buchautor Stefan Wolle verfasst. Beide sind in der DDR aufgewachsen.

Wie es weiter heißt, verlinken die Ausstellungstafeln mit QR-Codes zu kurzen Videointerviews im Internet, in denen der Fotograf über die Entstehung des jeweils zentralen Fotos berichtet.

Herausgeber der Ausstellung sind die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Ostkreuz Agentur der Fotografen GmbH.

Zur Eröffnung am Montag werden Harald Hauswald und Stefan Wolle eine Einführung in die Ausstellung geben. Als Moderator der Gesprächsrunde wird Ulrich Mählert angekündigt. Der Zeithistoriker ist Mitarbeiter der Bundesstiftung. Die Ausstellung wird bis Augst im Stadtmuseum zu sehen sein.

Die Verwaltung regt in dem Zusammenhang an, dass Bürger, die selbst markante Fotos aus dieser Zeit für das Stadtmuseum haben, sich gern an dessen Leiterin Christa Wunderlich wenden können.