Harfe und Flöte zum Auftakt

Beeskow Druckfrisch liegt der Veranstaltungsflyer der Konzertreihe „Musik in und für St. Marien Beeskow“ zum Mitnehmen in den Tourist-Info Beeskow, im evangelischen Pfarramt und anderen Orten aus. aus. Am 6. Mai gibt es ein Zusammenspiel von Harfe und Flöte. Anna Steinkogler wird mit dem Flötisten Liam Mallet ihr Programm „Pas de deux“ zum Besten geben. Dieses Mal im Südschiff, das Platz für ein großes Auditorium bietet. Platz genug wird es zum Altstadtfest auf dem Kirchplatz geben. Zum musikalischen Stelldichein des Männerchors Beeskow sind dieses Mal Sänger und Bläser aus Apolda eingeladen. Zusätzlich gibt der Gospelchor Apolda am 3. Juni um 10.30 Uhr eine Gospel-Matinee. Ein weiteres Highlight erwartet die Konzertbesucher der Reihe „Musik in St. Marien“ am 24. Juni. Im Mittelschiff von St. Marien vereinigen sich dann ein großes Orchester mit Chor und Solisten. Auf diese Weise werden unter anderem die „Cecilienmesse“ von Charles Gounod aufgeführt. Hierfür sollten Interessierte rechtzeitig Karten vorbestellen, rät Kantor Matthias Alward.

Die zweite Hälfte der Saison beginnt mit dem Konzert zur Langen Nacht. Jürgen Kupke und Hannes Zerbe werden mit Klarinette und Piano Jazziges und Improvisiertes darbieten. Am 22. September schließt das Familienfest mit einem Konzert der „Aquabellas“. Das Frauen-Vokalensemble aus Berlin singt seit Jahren in mehr als 20 Sprachen. Ihre aufwändig arrangierten Programme führen durch die ganze Welt. Und nicht von ungefähr sind Aquabella mittlerweile ein eigenes Genre in der Welt des A-cappella-Gesangs. Sie stehen seit Jahren auf den Siegertreppchen diverser Wettbewerbe im In- und Ausland und räumen Sonderpreise ab.

Ein nicht minder renommiertes Quartett – allerdings instrumental – erwartet die Zuhörer am 6. Oktober. „Romeo und Julia“ spielt das Jaye-Consort um Tilman Muthesius. Das Consort war schon mehrfach in Beeskow zu Gast und begleitete nicht nur den Motettenchor, der am ersten Novemberwochenende sein Konzertprogramm vorstellen wird. Einzelheiten zu allen Veranstaltungen finden sich im Flyer, der in Kirche, Gemeindehaus und Tourismuszentrale erhältlich ist.

Kartenvorbestellungen über Anrufbeantworter unter Tel. 03366 26450