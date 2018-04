Sportlich durch den Wald

Tatjana Littig

Sauen (MOZ) Die Anmeldefrist hat begonnen. Ab sofort können sich Sportfreunde und solche, die es noch werden wollen, zum zweiten August-Bier-Lauf am 8. Juli in Sauen anmelden. Darüber informiert Franziska Lange, Mitarbeiterin der Stiftung August Bier. Zur Auswahl stehen vier Distanzen, die jeweils den Namen eines Waldbewohners tragen. Der Eulen-Lauf richtet sich an Kinder unter sieben Jahren. Die Laufstrecke ist 625 Meter lang und führt um den Dorfanger herum (Startgebühr: frei). Der Hasen-Lauf umfasst 1,9 Kilometer (Startgebühr: zwei Euro) und der Eber-Lauf für Starter ab zehn Jahren 4,7 Kilometer (Startgebühr: drei Euro). Der Hirsch-Lauf ist mit einer Laufstrecke von 9,8 Kilometer der längste und richtet sich an Starter ab zwölf Jahren (Startgebühr: 5 Euro). Daneben wird es eine Nordic-Walking-Tour geben über eine Distanz von etwa 4,5 Kilometer, die von dem Stockententeam aus Sauen – einer Gruppe von vier Frauen – begleitet wird.

So wie bei der Premiere 2016 wird die Stiftung beim Lauf von Beatrix Pohle von Leichtathletik in Beeskow unterstützt. Der Verein zeichnet sich auch für den Altstadtlauf in der Kreisstadt am 3. Juni verantwortlich. „Die Strecken sind gezielt für den Lauf ausgewählt“, erzählt Franziska Lange.

Bei der Premiere haben sich mehr als 200 Starter an dem Lauf beteiligt. Auch für dieses Jahr rechnet die Mitarbeiterin der Stiftung August Bier mit reger Teilnahme. Der Lauf mache viel Spaß, sei aber auch anspruchsvoll, so ihre Erfahrung. Immerhin führen die Strecken – bis auf die reine Kinderdistanz – auch durch den Sauener Wald mit seinen Hügeln und Bergen. „Das zeichnet unseren Lauf aus“, so Franziska Lange. „Der Sauener Wald ist ein besonderes Fleckchen Erde, das man beim Lauf entdecken und genießen kann.“ Nach den hohen Temperaturen beim Lauf 2016 zählt sie schmunzelnd einen weiteren Vorteil auf: „In unserem Mischwald ist es kühler.“

Für die Läufer gibt es Medaillen und Pokale. Zudem kündigt Franziska Lange „extravagante Gutscheine“ an, zum Beispiel für Brennholz oder einen Weihnachtsbaum.(lit)

Anmeldungen zum Lauf online auf www.chronobase.de/events/august-bier-lauf-2018, telefonisch unter 033672 72759 oder per Mail an info@stiftung-august-bier.de