Die Sucht nach Süßem

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Erfrischungsgetränke mit mehr als fünf Gramm Zuckerzusatz pro 100 Milliliter werden in Großbritannien nun besteuert. Lidl will den Zuckergehalt in Produkten senken. Stattdessen Süßstoffe zu verwenden, ist laut Präventologin Manuela Friemel aber nicht die Lösung.

„Wasser ist das beste Getränk“, sagt Manuela Friemel ganz klar und gießt einen großen Schluck in ein Glas. Sie empfiehlt auch ungesüßte Kräutertees. Bei anderen Getränken überwiegt neben dem Für – oft lediglich der Geschmack – das Wider. Weißer Zucker, wie er zuhauf in Softdrinks vorkommt, sei so stark verarbeitet, dass er „leer an positiven Inhaltsstoffen“ ist, sagt die Präventologin. Mit ihrer Essen-Akademie, mit der sich die Frankfurterin 2013 selbstständig gemacht hat, informiert sie unter anderem Erzieher und Eltern.

Zucker in Getränken ist nicht gesund, das ist nicht neu. Seit Großbritannien nun eine Steuer auf Getränke mit mehr als fünf Gramm zugesetztem Zucker pro 100 Milliliter eingeführt hat, wird das Thema auch in Deutschland wieder diskutiert. Lidl legte jetzt nach und will den Zuckergehalt einiger Produkte reduzieren. „Ein schöner Ansatz“, findet Manuela Friemel. Werde der Zucker aber lediglich gegen Süßstoffe getauscht, sei das nicht ideal.

Viele denken, sich mit einer zuckerfreien Limo etwas Gutes zu tun. Manuela Friemel zeigt eine solche Flasche. „Da sind drei verschiedene Süßstoffe drin“, prangert sie an. Diese können, genau wie weißer Industriezucker, zu Übergewicht und Diabetes führen. Fructose fördere die Entstehung einer Fettleber.

Doch wie stehen die Jüngsten, die sich vielleicht noch nicht mit diesen Krankheiten auseinandersetzen, zum Thema? Lena und Elena genießen ihre Ferien und wollen am Freitagvormittag durch die Geschäfte in den Lenné-Passagen schlendern. Auf dem Einkaufszettel der beiden Elfjährigen steht keine überzuckerte Limo – die mögen die Cousinen nicht. „Ich würde gar nicht so viel Zucker trinken wollen“, sagt Lena und erzählt, dass sie am liebsten Wasser oder Tee ohne Zucker oder Süßstoff trinkt. Elena stimmt ihr zu. „Eine ganze Flasche Cola würde ich auch gar nicht schaffen.“ Wasser hingegen könne man immer trinken. „Das ist der beste Durstlöscher.“ Auch ihre Mitschüler trinken größtenteils Wasser. „Manche haben aber auch Eistee, Brause und Saft mit, oder Tee mit Honig“, erzählt Lena.

Ab und zu sei Honig in Ordnung, sagt Manuela Friemel. „Den hat die Natur gemacht.“ Sie zeigt ihren „Zuckerkoffer“, mit Vollrohrzucker, Ahornsirup, Kokusblütenzucker. Mit diesen und anderen Sorten macht sie in Beratungsgesprächen, auf Alternativen aufmerksam. Oft stecken in ihnen, im Gegensatz zu weißem Zucker, Mineralien. Jedoch gelte wie beim Honig: in Maßen. Am Ende müsse jeder für sich selbst entscheiden, was und wie viel. „Eine Sache ist die Werbung und dass die Läden vollgestopft mit Süßem sind“, sagt sie. „Die andere ist: Greife ich danach?“

Auch der Frankfurter Olaf Sommer findet: „Man sollte uns Verbrauchern noch ein bisschen Entscheidungsfreiheit lassen.“ Er schlendert mit seinen 20- und 22-jährigen Söhnen am Nachmittag durch den Lennépark. Sascha hat einen Sechserträger Orangenlimo dabei. „Wir trinken jeder eine Flasche am Tag, mindestens“, erzählt er: anderthalb Liter Cola oder Limo. „Die Zähne sind sowieso schon kaputt,“ sagt Olaf Sommer schmunzelnd, „und vor Diabetes haben wir keine Angst.“ Angst mache ihm künstlicher Zuckerersatz.

Sich lieber mal eine ein Glas „richtige“ Cola gönnen, statt ständig Süßstoffe, sagt auch Manuela Friemel. Wer weg will von gesüßten Getränken, könne versuchen, nach dem Apfel statt Apfelsaft zu greifen. Oder einen Schluck Saft ins Wasser zu gießen und Stück für Stück zu verzichten. Denn kalter Entzug sei vor allem eins: anstrengend.

