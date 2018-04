Ältestes Textil der Welt zu sehen

Rene Wernitz

Brandenburg/Friesack (BRAWO) Stricken, Weben, Häkeln und auch knüpfen - so entstehen textile Produkte. Das älteste Textil der Welt wird im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel gezeigt. In diesem April gilt es dort als "Fund des Monats", zu dem eine Sonderführung geboten wird. Diese findet am kommenden Donnerstag, 12. April, statt. Beginn ist um 16.00 Uhr. Beim ältesten Textil der Welt handelt es sich allerdings nicht um ein Kleidungsstück, sondern um ein Netz, das Archäologen in Friesack ans Licht der Gegenwart befördert hatten. "Etwa 8000 v.Chr. benutzten die Jäger und Sammler in der Gegend um Friesack ein Netz aus Weidenbast. Nicht etwa zum Fischfang, wie es vielleicht naheliegend wäre, sondern als Tragenetz. Dieses älteste geknüpfte Textil der Welt, welches sich im Grundwasserbereich über 10.000 Jahre in Fragmenten erhalten konnte, zeugt von der Kunstfertigkeit der damals lebenden Menschen", wie es seitens des Landesmuseums heißt. Wodurch man so genau weiß, wie alt das Netz ist, und warum ist es vermutlich nicht für den Fischfang genutzt wurde, wird während dieser Führung zum "Fund des Monats" erörtert. An jedem zweiten Donnerstag des Monats steht ein anderer im Fokus. Eine Führungsgebühr wird nicht erhoben. Freilich aber kostet der Zutritt zur Einrichtung im Brandenburger Paulikloster den üblichen Eintritt. Mehr Infos gibt es auf<a href="http://www.landesmuseum-brandenburg.de sowie telefonisch unter 03381/4104112. (rez)" rel="nofollow" target="_blank"> www.landesmuseum-brandenburg.de sowie telefonisch unter 03381/4104112. (rez)</a>