Am Montag gibt es Sekt statt Milch

Bilder eines langen Lebens: Günter Wellkisch aus Wellmitz feiert am Montag seinen 90. Geburtstag. Zur Feier kommen Freunde und Familie. „Das ist mir wichtig“, sagt der Mann, der 34 Jahre lang in der Molkerei Eisenhüttenstadt gearbeitet hat. © Foto: Neiser

Wellmitz (MOZ) Ganz aufgeregt ist er schon, der Günter Wellkisch aus Wellmitz. Denn am Montag feiert der sympathische Senior, der auch als Butter-Wellkisch bekannt ist, seinen 90. Geburtstag. Familie sowie Freunde werden dabei sein – und ganz viele Erinnerungen.

„Ich habe heute schon einiges im Garten geschafft“, erzählt Günter Wellkisch, blinzelt in die Sonne und schiebt hinterher: „Wird ja auch Zeit.“ Stillsitzen, das ist nichts für den 89-Jährigen. „Bewegung und Arbeit kann nicht schaden, das sag’ ich auch immer meinem Nachbarn.“ Jetzt aber legt er die Arbeitsgeräte aus der Hand und holt einen Beutel mit Fotoalben und Dokumenten. Denn da stecken 90 Lebensjahre drin. Und die hatten es in sich. Sein einer Enkel – vier hat Günter Wellkisch insgesamt und einen Urenkel – schreibt gerade seine ganze Geschichte auf.

Selbst der Wellmitzer mit dem silbergrauen Haarkranz zieht ein paar handgeschriebene Notizen hervor, damit er nichts vergisst. Am 9. April 1928 hat Günter Wellkisch in Bresinchen bei Guben das Licht der Welt erblickt. Er ist der Jüngste von drei Söhnen. „Meine Eltern waren Landwirte und hatten 15 Hektar Land.“ Ja, die Landwirtschaft und die Liebe zu Tieren, die habe er in den Genen. Pferde, Hühner, Kaninchen, Feldarbeit – damit wird er groß. Und mit dem Glauben an Gott. „Im vergangenen Jahr hatte ich meine Diamantene Konfirmation in Groß Breesen“, erzählt er. Er sei als Einziger seiner damaligen Schulklasse da gewesen. Die meisten seiner Kindheitsfreunde leben gar nicht mehr.

Und die Jugend? Die hatte Günter Wellkisch nicht. Um die wurde er beraubt – durch Krieg und Gefangenschaft. „1945 wurde ich mit 16 Jahren zum Reichsarbeitsdienst eingezogen.“ Aber natürlich wurden die Jugendlichen auch an Waffen ausgebildet – zum Kämpfen. Seinen 17. Geburtstag verbringt Wellkisch in einem Waggon, der ihn und die anderen nach Tschechien bringt. Der 8. Mai ist nicht mehr weit. Doch für den jungen Günter wird er nicht das Kriegsende markieren. Einen Tag später werden er und die anderen gefangen genommen – von gleichaltrigen Tschechen. Dann lässt man sie laufen, weil sie Kinder sind, aber nur drei Tage später kommen die Sowjets. Wieder ist der 17-Jährige in Gefangenschaft. „Unter freiem Himmel mussten wir schlafen und uns selbst versorgen.“ Damals sei sein Kumpel Paul aus Coschen gestorben. Es sollte nicht der Letzte bleiben. Günter Wellkisch ist einer von etlichen, die per Zug nach Sibirien verfrachtet werden. „An den Bahnhöfen unterwegs haben sie immer die Toten rausgeschmissen“, erinnert sich der 89-Jährige. Die nächsten vier Jahre werden zur Qual. „Wir mussten im Zementwerk, in der Kolchose und im Steinwerk arbeiten.“ Die russischen Worte, die Wellkisch noch heute sofort einfallen, sind: „Raboty und dawai, dawai.“ 1949 kommt der damals 21-Jährige frei, völlig unterernährt. „Ich habe nur noch 48 Kilo gewogen, als ich in Frankfurt aus dem Zug gestiegen bin. Kurz darauf sind mir die Zähne ausgefallen.“

Seine Familie, die den Krieg komplett überlebt hat, päppelt ihn wieder auf. Die Landluft bei Bresinchen tut ihm gut. Und dass ein paar Kilometer weiter, bei Fürstenberg eine sozialistische Wohnstadt rund ums Eisenhüttenwerk aufgebaut wird, das wird Günter Wellkischs weiteres Leben prägen. Als Brigadier einer Jugendgruppe arbeitet er bei der Bauunion, später hilft er als Vorarbeiter beim Aufbau des Krankenhauses, des Friedrich-Wolf-Theaters und des ersten Wohnkomplexes. Auch privat läuft es: „1952 hab’ ich meine Mutti kennengelernt.“ In der Gaststätte „Zur Eisenbahn“ in Wellmitz. Ingetraud heißt sie. Als die zwei Ende der 50er-Jahre nach Wellmitz ziehen, ist die erste Tochter, Marina, schon da. 1975 folgt mit Marlen der zweite Engel auf Erden. „Sie hilft mir heute viel im Haushalt“, zeigt sich der Senior dankbar, der nach dem Tod von Ingetraud vor fünf Jahren allein für Haus und Hof verantwortlich ist.

Marlen Knespel erinnert sich noch gut an ihre Kindheit. „Vati war viel arbeiten und zu Hause gab es immer viel Milch.“ Kein Wunder, Günter Wellkisch hat seit 1956 in der Molkerei in Stalinstadt gearbeitet, zunächst als Ankäufer von Milch. „‚Wenn Sie 100 000 Liter Milch im Monat aufkaufen, dann bekommen Sie eine Prämie´, hat einer meiner Vorgesetzten damals gesagt. Und ich hab’ einige Prämien bekommen.“ Wellkisch arbeitet sich nach oben – ohne Parteibuch bei der SED. 1969 macht er seinen Rinderzuchtmeister und wird kurz darauf Leiter der Milcherzeugung in der Molkerei. Er sorgt dafür, dass in den Dörfern Milchrampen gebaut werden, wo die Bauern ihre Milch abgeben können und er setzt durch, dass vom VEB Kraftverkehr ein Tankwagen das weiße Gold in die Planstadt transportiert. „Butter-Wellkisch“ wird er damals genannt, denn er kümmert sich auch um die Versorgung der Familien mit dem beliebten Streichfett. Immer an seiner Seite: Ingetraud. „Ohne meine Mutti hätte das alles nicht funktioniert.“

Bis 1990 arbeitet Wellkisch in der Molkerei, ist zuletzt stellvertretender Betriebsleiter. Dann folgt ein unrühmliches Ende. „Als die Molkerei Jahre später abgerissen wurde, hab’ ich fast geheult“, sagt er und zeigt ein altes Foto des Gebäudes. Milch trinkt Günter Wellkisch heute fast gar nicht mehr. „Die schmeckt nicht mehr“, betont er.

Dafür gibt es am Montag ein Gläschen Sekt, wenn im Bierstübel Liem in Steinsdorf alle auf ihn anstoßen. „Etwa 50 Leute werden wir sein.“ Herzlichen Glückwunsch, heißt es dann im Sekundentakt.