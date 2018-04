Bluesabend in den Diehloer Bergen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zu einem Bluesabend mit der Band Big Block lädt der Verein Interkultur Vielfarben in den Club Marchwitza ein. Am 13. April werden der Gitarrist und Sänger Peter Schmidt aus Berlin sowie Axel Merseburger auf der Bühne stehen. Die zwei gelten mittlerweile als Kult-Duo in der Szene und überzeugen mit feinstem feinsten Blues-, Rock- und Soul-Klängen. Wer denkt, dass Blues „Alte-Männer-Musik“ ist, wird durch die beiden sicherlich eines besseren belehrt. Das Konzert im Marchwitza beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr.

Kartentel. 03364 46047