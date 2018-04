Lobbyistin für die Bauern

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) Ursprünglich sollte sie Repräsentantin der Reiseregion Havelland sein. Inzwischen stellt die Erntekönigin wohl mehr eine Lobbyistin in Diensten der Landwirtschaft dar. Nun wird eine Nachfolgerin für Vanessa Orgis aus Wutzetz gesucht.

"Sie sind gewillt, sich in der Öffentlichkeit für die Interessen der Bauern einzusetzen und auf charmante Art Lobbyarbeit zu betreiben?" -Wer das bejaht, kann eine Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Foto bis 30. April beim Kreisbauernverband des hiesigen Landkreises in Ribbeck einreichen. Auch die nächste Erntekönigin muss mindestens 18-jährig, an der Landwirtschaft und an Agrarpolitik interessiert sein. Sie kann sich für die Landwirtschaft begeistern und hat Freude an Auftritten in der Öffentlichkeit und im Umgang mit Menschen. Idealer Weise fühlt sich die Erntekönigin mit dem Landleben verbunden, hat eine landwirtschaftliche Ausbildung bzw. ein Studium absolviert oder steckt mitten drin. Die Krönung erfolgt auf dem Havelländer Erntefest am 2. September im Erlebnispark in Paaren.