Sanierung der Stadtverwaltung macht Fortschritte

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein werden die Baufortschritte am Gebäude der Stadtverwaltung Zehdenick bereits sichtbar. Das komplett neu eingedeckte Dach ist so gut wie fertig. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gebäude noch einige Monate Baustelle bleiben wird.

Restarbeiten sind am Dach noch zu erledigen, verriet Architekt Peter Garkisch vom Ingenieurbüro Dritte Haut bei einem Besuch diese Woche auf der Baustelle, während gleichzeitig hinter weißen Planen an der Fassade des ehemaligen Krankenhauses noch kräftig am Dämmputz gearbeitet wird. Der wohl noch schwierigste Teil des Millionen-Vorhabens steht aber allen Beteiligten noch bevor, besonders den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die sich auf viel Lärm einstellen müssen. Der Innenausbau, der lange Zeit bei den Stadtverordneten umstritten war, soll sich möglichst ohne Zeitverlust anschließen. Schließlich will die Verwaltung ihre über mehrere Etagen verteilten Archivräume in einem Seitenflügel des Hauses bündeln und vor allem den Eingangsbereich attraktiver gestalten. Immerhin liegt die Baugenehmigung für das Vorhaben seit März vor. Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) zeigte sich jüngst zuversichtlich, dass die Mehrzahl der anstehenden Arbeiten zwar in diesem Jahr erledigt werden können. Er schloss aber nicht aus, dass insbesondere Restarbeiten womöglich auch noch auf das kommende Jahr übertragen werden müssen. In diesem Zusammenhang nannte er vor allem die Außenanlagen, die zu einem attraktiveren Erscheinungsbild beitragen sollen.

Frühere Planungen sahen vor, dass ein Großteil der Arbeiten des ersten Bauabschnittes bereits abgeschlossen sein sollten. Hier gibt es offenbar Zeitverzug. Zu den Details will sich die Stadtverwaltung Zehdenick in der kommenden Woche äußern.

Nach Berechnungen aus dem vergangenen Jahr soll der Komplett-Umbau rund 2,7 Millionen Euro kosten und damit voraussichtlich 650 000 Euro mehr als 2016 geplant waren. Vorgesehen war im Frühjahr 2017, den ersten Bauabschnitt bis Dezember vergangenen Jahres abzuschließen. Voraussetzung für diese Zeitplanung war aber, dass die Witterung es zulässt. Doch nach einem milden Start, zog der Winter Anfang des Jahres noch mal ordentlich an. (ris)