Von der unansehnlichen Ruine zur schmucken Landpension

dpa

Neulietzegöricke (dpa) Das hübsche zweistöckige Fachwerkhaus mit den drei Dachgauben ist schon ein echter Hingucker in Neulietzegöricke (Märkisch-Oderland).

Und das will etwas heißen: Gilt doch das älteste Kolonistendorf im Oderbruch als der Ort mit der höchsten Fachwerkdichte im Land Brandenburg. Mehr als zwei Dutzend dieser charakteristischen Bauten mit den typischen zweiflügeligen Eingangstüren säumen den Dorfanger. Alle sind saniert und gerettet in einem 1753 nach der Trockenlegung des Oderbruchs begründeten Ort, der komplett unter Denkmalschutz steht.

Trotz der ansehnlichen Fachwerkdichte sagt der ehrenamtliche Bürgermeister Horst Wilke über das Anwesen von Familie Schubert: „So etwas haben wir im Dorf unbedingt noch gebraucht.“ Denn im Gegensatz zu ihren Nachbarn haben Ramona und Thomas Schubert das vom Verfall bedrohte Haus nicht gerettet, um selbst darin zu wohnen. Sie machten daraus eine hübsche Landpension mit fünf Zimmern und einer Ferienwohnung. „Wir haben im Ort zwar schon fünf Anbieter von Gästezimmern, doch die reichen längst nicht mehr aus“, erzählt Wilke, der regelmäßig Besucher im historischen Gewand eines Dorfschulzen durch Neulietzegöricke führt.

Der 220-Seelen-Ort hat nicht nur Charme, er liegt auch in der Nachbarschaft des Theaters am Rand in Zollbrücke, das in Berlin und Brandenburg schon längst kein Geheimtipp mehr ist. „Wer dort abends in eine Vorstellung geht, will danach häufig nicht mehr weit fahren und sucht nach einer Übernachtung. Davon profitieren wir“, erzählt Ramona Schubert, die im Berliner Speckgürtel eine Spedition betreibt.

Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Pension nach anderthalb Jahren Bauzeit im Oktober vergangenen Jahres eröffnet und freut sich über die bisherige Resonanz. „Schon zu Silvester waren wir komplett ausgebucht“. Von „Romantik pur in einem auserlesenen Ambiente“, „wie zuhause gefühlt“ oder „warmherziger Atmosphäre“ ist in ihrem Gästebuch zu lesen.

Dafür sorgen nicht nur die Naturmaterialien wie Lehm, Hanffasern und Naturstein sowie die Fachwerkbalken, die auch im Inneren des Hauses sichtbar sind. Auch liebevoll ausgesuchte Einrichtungsgegenstände wie alte verschnörkelte Möbel, Holzdielen, ein Kamin und im Original wieder eingebaute Fenster und Türen verbreiten Wohlfühlatmosphäre.

Wer es nicht weiß, der würde nie auf die Idee kommen, dass der große Fachwerkbau noch 2016 eine windschiefe Ruine war - die Balken verbogen, das Feldsteinfundament abgesackt, die Lehmwände teilweise bereits eingestürzt. 1832 erbaut, hatte das Gebäude zuletzt mehr als 20 Jahre lang leer gestanden, bevor Schuberts es entdeckten. „Wir wollten schon immer ins Oderbruch, suchten einen Rückzugsort“, sagt die Familie aus Fredersdorf (Märkisch-Oderland).

Zweifel hat es für sie während der Bauphase nie gegeben, wie die Schuberts versichern. Auch wenn die Sanierung teurer als ein Neubau war, weil jede schiefe Hauswand nach und nach neu errichtet werden musste. Ein Rückzugsort ist die Pension nun vor allem für die Gäste. „Die suchen ebenso Ruhe wie wir, das passt gut“, sagt Ramona Schubert, die sich jetzt auf die erste richtige Saison freut.

Auch Gemeindechef Wilke, der bereits seit 2004 werbewirksam „Neu-Kolonisten“ für den von Wegzug geplagten Ort 70 Kilometer östlich von Berlin sucht, ist zufrieden, dass er wieder eine Lücke im Dorfbild schließen konnte. Inzwischen ist jeder zweite Bewohner ein Zugezogener. „So ein Dorf braucht Erneuerung, damit es nicht irgendwann von der Landkarte verschwindet“, erklärt der Eisenbahner im Ruhestand sein Bemühen.

Zwei Grundstücke mit alten Fachwerkhäusern gehören noch zu seinen Sorgenkindern in Neulietzegöricke. Erbstreitigkeiten oder ältere Bewohner, die das Gehöft nicht mehr in Schuss halten können, aber es auch nicht verlassen wollen, verhinderten bisher, dass der Bürgermeister für sie neue Besitzer finden konnte. Obwohl es genügend Interessenten gibt, wie der 65-Jährige versichert.

Wilkes jahrelanges Engagement hat inzwischen Schule gemacht. Im Amt Barnim-Oderbruch gibt es inzwischen ein Arbeitsgruppe „Problem-Grundstücke“, die sich gemeinsam für die Klärung von Eigentumsverhältnissen mit Behörden einsetzt und „Druck macht“, wie Wilke es formuliert.