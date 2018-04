Berlins beste Pizzabäcker bitten zu Tisch

dpa

Berlin (dpa) Pizza gilt als das italienische Nationalgericht schlechthin und hat es inzwischen sogar auf die Liste des Unesco- Weltkulturerbes geschafft.

Dass Pizza nicht gleich Pizza ist, weiß jeder, dem das Hefeteiggericht schon einmal schwer im Magen lag. Was wirklich gute Pizza ist, wollen 29 ausgewählte Restaurants in Berlin von Donnerstag (12. April) an bei der zweiten „True Italian Pizza Week“ (Echt italienische Pizzawoche) zeigen.

Gäste haben die Auswahl zwischen jeweils zwei Pizzen, die es zusammen mit einem Glas Wein, einem Bier oder Softdrink für je 10 Euro gibt. Im Angebot sind neben Klassikern wie Margherita oder Diavola auch weniger bekannte Kreationen wie Pizza Ludovico Einaudi oder Pizza Fiore.

Alle 29 Restaurants tragen das Gütesiegel „True Italian“ (Echt Italienisch), das von den Journalisten des „Berlino Magazine“ vergeben wird, eines Berliner Online-Magazins auf Italienisch. Entscheidend für die Auszeichnung sind die Qualität der Speisen und Zutaten, die Originalität der Rezepte und die Philosophie des Lokals.

„Uns ist wichtig zu unterstreichen, dass gute Pizza nicht nur lecker, sondern auch leicht verdaulich und gut für den Magen ist“, sagt die Mitorganisatorin der Pizzawoche, Sara Trovatelli.