55. Burgfestwoche und 20. Altstadtsommer

Juliane Keiner

Liebe Bad Belzigerinnen und liebe Bad Belziger,

zwei große Ereignisse in unserer Stadt werfen ihre Schatten voraus, die 55. Burgfestwoche und der 20. Altstadtsommer.

Auch in diesem Jahr wird unsere traditionelle Burgfestwoche als Höhepunkt mit dem Altstadtsommer - 24. bis 26. August - in der Innenstadt von Bad Belzig ausklingen. Beide Ereignisse werden vom Bad Belziger Festverein in ehrenamtlicher Arbeit organisiert. Allerdings reichen Fleiß und Engagement allein nicht aus, es bedarf auch in erheblichem Maße finanzieller Mittel.

Der Eintritt zum Altstadtsommer wird auch in diesem Jahr wieder frei sein. Alle Bad Belziger und ihre Gäste sollen unabhängig von der Größe ihrer Geldbeutel gemeinsam ein schönes, erlebnisreiches und friedliches Stadtfest genießen. Jedoch muss dabei deutlich gesagt werden: Von nichts kommt nichts - oder anders formuliert: Je größer das Budget, desto attraktiver kann der Festverein unser Fest gestalten.

Aus diesem Grund bitte ich Sie heute um Ihre Unterstützung für unseren Festverein. Sei es in Form von Ideen für die Umsetzung, das Einbringen Ihrer Manpower oder eben in Form einer Spende! Meine Bitte richtet sich insbesondere auch an unsere Wirtschaftsunternehmen in Bad Belzig.

Ihre Spende überweisen Sie bitte an die Stadt Bad Belzig, IBAN DE20 1605 0000 3651 0204 43 (MBS). Bitte geben Sie dabei im Verwendungszweck unbedingt "Altstadtsommer-Spende" an. Eine Spendenquittung kann gern ab 20 Euro Spende ausgestellt werden, dazu sollten Sie Ihre vollständige Anschrift auf dem Überweisungsträger aufführen. Sie können uns dazu auch eine E-Mail mit dem Datum und der Höhe Ihrer Spende senden.

Lassen Sie uns gemeinsam dieses Fest vorbereiten, damit es ein tolles Erlebnis "von Bad Belzigern für Bad Belziger" wird.

Ihr Bürgermeister

Roland Leisegang