Thomas Engelbergt

Brandenburg (BRAWO) Anfang der sechziger Jahre hat mein Vater durch Zufall die Bekanntschaft mit zwei russischen Sergeanten gemacht. Es sollte sich herausstellen, dass diese Bekanntschaft ein Glückstreffer für die ganze Familie war. Diese Familie waren damals meine Großeltern, meine Eltern, meine Schwester und ich - zwölf Jahre alt.

Wir wohnten in einem kleinen Haus am Stadtrand , in einer Siedlung, der Quenzsiedlung. Jedes Haus in der Siedlung hatte einen Garten, jeder kannte jeden und es hatte was dörfliches, was sehr angenehm war. Alle Schulkameraden haben uns Quenzer beneidet.

Mein Vater freundete sich mit den beiden Sergeanten an und lud sie schließlich zu uns nach Hause ein. Meine Schwester, - die damals sechs Jahre alt war- und ich freuten uns immer auf den Besuch der beiden Onkels, die wir allerdings nicht verstehen konnten. Es gab immer Geschenke für alle. Wodka und Zigaretten für Vater und Opa, Parfüm und Seife für Oma und Mutti, Leckereien für uns Kinder.

Meine Mutter war da zweiunddreißig Jahre alt und sehr hübsch, ich glaube, beide Soldaten haben sie sehr gern gehabt und damit auch uns.

Bei einem dieser Besuche, wo immer ausgiebig und rustikal zu Abend gegessen wurde, kam das Gespräch auf Autos und natürlich auf Benzin. Meine Eltern besaßen einen PKW Trabant 500, der von meinem Vater liebevoll gehegt und gepflegt wurde. Die ganze Familie war stolz auf dieses Auto, es war zu diesem Zeitpunkt das einzige Auto in dem Stadtteil. Mit diesem Wagen haben wir sozusagen die DDR entdeckt, von Thüringen bis zur Ostsee.

Die Russen machten den Vorschlag meinen Eltern sehr günstig Benzin zu verkaufen. Mein Vater war anfänglich sehr skeptisch, denn es gab Gerüchte, dass in den Fässern oder Kanistern Wasser ist und nur die obere Schicht mit Benzin gefüllt wurde. Benzin schwimmt bekanntlich durch seine geringere Dichte auf dem Wasser und so war es schwierig, das zu kontrollieren. Da wir aber mit den Russen schon eine Weile befreundet waren, willigten meine Eltern ein, zunächst ein Probefass zu nehmen. Das waren 200 Liter für 100 DDR-Mark. Regulär hat der Liter 1,50 Mark gekostet, das wären bei 200 Liter 300 Mark. Also 200 Mark gutgemacht. Es war reiner Sprit und für den Trabant mit Zweitaktmotor musste freilich noch Öl beigemischt werden.

Es gab ein Problem, der unmittelbare Nachbar war beim Rat der Stadt ein hohes Tier und großer Genosse. Das erste Fass wurde also in einer Nacht- und Nebelaktion auf dem Hof und in die Garage gerollt. An diesem Abend konnte ich vor Aufregung lange nicht einschlafen.

Mit der Weile hat mein Vater einige Kollegen und Bekannte ausfindig gemacht, die auch motorisiert waren und auch wieder welche kannten mit Auto oder Motorrad. Das Geschäft florierte und die russischen Freunde wurden immer dreister. Sie fuhren spät abends nach Einbruch der Dunkelheit mit einem großen Militär-LKW vor, ich glaube, es handelte sich um den Typ Ural, dann polterten manchmal bis zu zehn Fässer herunter und wurden von Soldaten in unsere Garage gerollt. Danach wurde immer mit den beiden Sergeanten gegessen und getrunken, wobei die Sergeanten eher gesoffen haben.

Mein Vater hat also den Liter Benzin für 50 Pfennig gekauft, für 1 Mark weiterverkauft und ist dabei noch umsonst Auto gefahren.

Allerdings blieb immer die Angst zurück, der Nachbar oder irgendwelche Neider könnten uns verraten. Mein Vater und mein Opa haben das wiederholt besprochen.

Jedenfalls wurde festgelegt, dass die Russen nicht mehr mit dem LKW vorfahren, stattdessen mein Vater und ich die Fässer mit dem Handwagen abholten. Die Siedlung war am Rande der Stadt und so mussten wir einen Kilometer mit dem Handwagen bis an eine Müllhalde laufen. Die Siedler haben dort ihren Müll entsorgt, zu der Zeit waren wir noch nicht an die Stadtreinigung angeschlossen. Ich musste immer mit, da der Gesundheitszustand meines Opas diesen körperlichen Strapazen nicht mehr gewachsen war.

Damals gab es mal Lederolmützen, heute würde man Basecap sagen, das Ding sah auch so aus, war aber aus dünnem Lederol. Vorne ein Schirm mit ein paar Nieten drin, deshalb Nietmütze genannt. Sie war mein ganzer Stolz, zumal kein anderer eine hatte.

Als also wieder einmal Benzin mit dem Handwagen geholt wurde, sagte mein Vater, "setz mal lieber deine Nietmütze auf, das dämpft den Schlag, wenn man uns überfällt." Man kann sich vorstellen, mit welchen Gefühlen ich also mit ihm losgezogen bin und ich spürte, er hat es ernst gemeint.

Es gab noch keine Straßenbeleuchtung, nur im Mondschein konnten wir etwas vom Weg erahnen. Als wir fast an der Müllkippe waren, hörten wir laut und mit entsprechend scharfem Ton "Stoi!"

Ich war zu Tode erschrocken und ich glaube, mein Vater nicht weniger. Vor uns standen drei russische Soldaten mit Maschinenpistolen im Anschlag. "Nu, was wollen", fuhren sie meinen Vater an, der vor Schreck nicht gleich antworten konnte. Meine Augen hatten sich langsam an die Dunkelheit gewöhnt und ich sah am Straßenrand Bauschutt liegen. Instinktiv war mir wohl klar, dass wir nichts über Benzin sagen durften, und so deutete ich auf den Schutt und meinte, wir wollen uns da Steine rausholen. Sie deuteten auf den Schutt und sagten, "nun, dawei, ladet Steine auf."

Als wir gerade anfangen wollten, kamen zwei weitere Russen hinter dem Gebüsch hervor, unsere Sergeanten. Großes Gelächter und Freude bei den Russen, sie umarmten meinen Vater und auch mich und so langsam begriffen wir, dass sie uns getestet haben, ob wir sie verraten hätten. Ich glaube, mein Vater war damals sehr stolz auf mich und meine Idee mit den Steinen.

Von da an war das Vertrauensverhältnis von beiden Seiten gesichert und der Handel ging noch ein halbes Jahr weiter.

Dann wurden beide Sergeanten, ich glaube Juri und Iwan waren ihre Namen, in die Heimat versetzt, worauf sie sich sehr freuten. Es haben sich keine Nachfolger gefunden und so endete der Handel. Ich denke manchmal noch an die Zeit zurück, besonders an die mit dem Basecap, worauf ich besonders stolz war. Leider konnte ich die Geschichte damals nicht meinen Freunden und Klassenkameraden erzählen...