Zwischen P 70 und Mercedes

Sie gehören zu den begeisterten Besuchern des 10. Oldtimertreffens auf dem Mühlenhof in Heckelberg: Elke und Dennis Bohn aus Eberswalde sowie Christoph Gärtner aus Hohenfinow (v. l.). 200 Autos und Kleinkrafträder locken am Sonnabend bei schönstem Wetter hunderte Besucher an. © Foto: Heike Jänicke

Heike Jänicke

Heckelberg (MOZ) Ausnahmezustand am Sonnabend in Heckelberg. Grund dafür war das 10. Oldtimertreffen und Teilemarkt. Auf und um den Mühlenhof hatten 200 stolze Besitzer ihre Schmuckstücke zur Schau gestellt und 30 Händler so manch rar gewordenes Ersatzteil feil geboten.

„Hier können Sie nicht stehen bleiben“, weist einer der Ordner einen Pkw-Fahrer an, sich einen Parkplatz bei der Feuerwehr zu suchen. Es ist Sonnabend, gegen 10 Uhr. Normalerweise ist es ein Leichtes, in Heckelberg einen Stellplatz zu finden. Doch zweimal im Jahr platzt das Höhendorf aus den Nähten – zum Benefiz-Babyflohmarkt und zum Oldtimertreffen. Letzteres findet zum zehnten Mal statt. Und wie immer strömen die Besucher in den Ort. Sie kommen aus ganz Brandenburg, um sich die aufpolierten und chromblitzenden Oldtimer, Autos und Kleinkrafträder, anzuschauen und vielleicht ein Ersatzteil zu ergattern. Das sonnige Wetter spielt den Veranstaltern, der Förderverein der Feuerwehr Heckelberg und die Gemeinde Heckelberg-Brunow, in die Karten. Sowohl auf dem Mühlenhof als auch in der Gartenstraße davorherrscht dichtes Gedränge. 200 Oldtimer sind zu sehen. 30 Händler machen ihre Geschäfte.

Vom Besucheransturm profitiert auch David Stellbogen aus Dannenberg. „Die ersten Besucher kamen schon um 8 Uhr“, sagt er und erzählt, dass er selbst ein Fan von Simson sei. Drei Fahrzeuge (BJ 1983, 1986 und 1990) nennt er sein Eigen. Und die fahre er auch noch alle. Am Sonnabend bietet er unter anderem Zylinder und Motoren feil. „Was willst Du denn für den Habicht-Motor haben“, schiebt sich Lothar Mück aus Bad Freienwalde in eine Lücke. Doch der Preis, den David Stellbogen aufruft, ist ihm zu hoch. Mück hat selbst sieben Fahrzeuge der Marke Simson. „Alles Ausstellungsstücke“, sagt er und zieht weiter. Unter anderem an Karl-Heinz Zuleger vorbei. Der Heckelberger steht am Mühenhof-Eingang und ist mit Jawa-Ersatzteilen präsent. Er schwört auf Jawa, tourt selbst noch auf einer durchs Land. „So lange, wie ich es noch kann. Ich bin ja schon 78“, lacht er.

So alt sind die auf Mühlenhof ausgestellten Oldtimer zwar nicht ganz, aber das eine oder andere Gefährt kommt doch ganz dicht heran. Wie etwa der P70 Coupé, ein seltenes Stück mit 700 cm³ Hubraum. Es gehört Dietmar Ohm. Der 79-Jährige fachsimpelt mit Klaus Müller aus Bruchmühle, ebenfalls ein Aussteller. 60 Jahre sei er inzwischen alt, der P70 Coupé, sagt Dietmar Ohm stolz. Das kann er auch sein. Gebaut wurden davon nämlich nur 1500 Stück. Seit 1976 ist der rot lackierte Wagen im Besitz des Münchehofers. „Die Rindslederverkleidung an den Türen ist noch original, wie auch das Armaturenbrett“, kommt Dietmar Ohm ins Schwärmen. Schöne Zeiten habe er mit dem Auto erlebt. „1978 sind wir, meine Frau und ich, damit unter anderem 3000 Kilometer die Schwarzmeerküste entlang gefahren“, erinnert er sich. Und auch heute noch, jedes Jahr von April bis Oktober, ist er damit auf den Straßen des Landes unterwegs.

Unterwegs ist ebenso Stephan Schindler, der Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Heckelberg. Er ist viel gefragt an diesem Tag. Glücklicherweise kann er auf ein Team von 15 Helfern setzen. Dazu gehören Bürgermeister Heiko Liebig und sein Stellvertreter Eberhard Alberti. Schindler ist mit der Resonanz zufrieden. Der Erlös der Veranstaltung komme auch in diesem Jahr wieder der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr zugute, sagt Stephan Schindler und verschwindet sogleich wieder in der Menge.