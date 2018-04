Feuer und Flamme für die Feuerwehr

Ines Weber-Rath

Golzow (MOZ) Im Schulhaus der Oderbruchgemeinde und auf dem Schulhof herrschte am Sonnabend trotz der Ferien reger Betrieb. 65 Mädchen und Jungen aus den Nachwuchsabteilungen von sieben Feuerwehren der Region stellten ihr Wissen und Können für den Erwerb von Leistungsabzeichen der Kinder- und Jugendflamme unter Beweis.

„Welche Strahlrohr-Arten kennst du? Und welche Durchflussmengen haben sie jeweils?“ Das will Christian Zupp von Lennox aus Groß Neuendorf wissen. Zupp, der Vorsitzende des Jugendfeuerwehr-Verbandes für den Bereich Seelow, betreut am Sonnabend Nachmittag eine Station auf dem Golzower Schulhof. Lennox kennt den Chef der Letschiner Jugendfeuerwehr aus der Ausbildung. Der 10-Jährige kennt sich aus mit Schläuchen, Verteilern und nötigen Schutzvorkehrungen für ihre Handhabung. Schließlich hat er schon beide Kinderflamme-Stufen geschafft. In Golzow will Lennox die erste Jugendflamme „reißen“.„Wir haben im Schulhaus und im Umfeld insgesamt 22 Stationen vorbereitet“, sagt Angela Kopp.

Die Jugendwartin der Golzower Amtsfeuerwehr und ihre Mitstreiter sind diesmal die Gastgeber für den Wissenstest für den Feuerwehrnachwuchs aus der Seelower Region. Mit 19 Mädchen und Jungen, die ihr Wissen und Können für den Erwerb der Kinder- oder Jugendflamme nachweisen wollen, sind die Gastgeber auch am stärksten vertreten. Gefolgt von den Jugendfeuerwehren aus Neuhardenberg mit 17, Letschin mit 9 und Lebus mit 8 Prüflingen. Die Petershagener Jugendabteilung ist mit fünf, die Seelower mit drei Mädchen und Jungen am Start.

Für die vier Mallnower Teilnehmer und ihre Betreuer ist es am Sonnabend eine Premiere: Im Lebuser Ortsteil gibt es erst seit rund einem Jahr eine Jugendabteilung der Ortswehr.

Für eine „Prüfungsaufgabe“ ist in Absprache mit der Golzower Amtsverwaltung sogar die Straße vor der Kita kurzzeitig gesperrt worden – für die von Seelower Feuerwehrleuten betreute Station „Fahrzeug nach einem Unfall absichern“. Wie das geht, müssen all jene aus dem Feuerwehrnachwuchs wissen, die den höchsten Leistungsnachweis, die Jugendflamme 2, erwerben wollen. „Wo stellst du das Warndreieck hin?“, fragt Alexander Guericke einen jungen Mann aus der Neuhardenberger Jugendabteilung. Der weiß Bescheid, kennt die 100-Meter-Regel.

Für die jüngsten, ab 8 Jahre alten Mädchen und Jungen, sind die Anforderungen natürlich niedriger. Sie sollen unter anderem die wichtigsten Verkehrsschilder und die Teile der eigenen Ausrüstung kennen sowie wissen, woran man ein Rettungsfahrzeug erkennt.

Die 10-jährige Jasmina aus der Petershagener Jugendfeuerwehr nennt die Notruf-Nummer an der Station im Klassenzimmer der Golzower Erstklässler, wie aus der Pistole geschossen. Für die Kinderflamme reicht das. Wer die Jugendflamme haben will, muss auch die fünf W-Fragen kennen, die man der Rettungsleitstelle beantworten sollte.

Dafür, dass an dem sonnigen, warmen Frühlingsnachmittag keiner der Flamme-Teilnehmer und ihrer Betreuer Hunger oder Durst leiden muss, haben Mütter des Golzower Feuerwehrnachwuchses gesorgt. An ihrem Stand auf dem Schulhof gibt es Getränke und selbst gebackenen Kuchen. Und für alle am Ende guten Grund, stolz auf das Erreichte zu sein.