Überschaubare Ergebnisse

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Ein Beben in CDU und CSU hat das Treffen in Schwetzingen nicht ausgelöst. Die Werte-Union, ein Zusammenschluss von Konservativen in der Union, muss sich weiter mit kleinen Resultaten begnügen.

Zuletzt waren die Partei-internen Kritiker von Angela Merkel im Februar in Erscheinung getreten. Sie versuchten, den Eintritt von CDU und CSU in ein erneutes Bündnis mit der SPD zu verhindern. „GroKo nein Danke“ stand auf ihren Handzetteln. Die CDU beschloss die Große Koalition mit fast 97 Prozent Zustimmung.

Ob der neueste Auftritt mehr Durchschlagskraft entfalten wird, darf bezweifelt werden. Die Klagen der Konservativen gehören seit Jahren zur CDU wie die farbigen Blazer zur Kanzlerin. Zuverlässig melden sich die Kritiker zu Wort, und ebenso zuverlässig verhallen ihre Stimmen.

Das liegt natürlich auch daran, dass es den konservativen Kreisen bislang nicht gelungen ist, andere als die üblichen Verdächtigen mit eher geringem Einfluss in ihre Reihen zu holen. Insofern lässt aufhorchen, wer diesmal ein Grußwort geschickt hat: Gesundheitsminister Jens Spahn. Erst wenn die grummelnde Basis derart personell aufrüsten könnte, muss Merkel ein Beben fürchten.