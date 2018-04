Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) gefunden – die Wanderer, die am Sonnabend auf dem Turmwanderweg unterwegs waren. Tourismus-Chef Andreas Hensel hatte das Ei im Wert von 500 Euro auf halber Strecke zwischen Bismarckturm und Teufelssee am Wegesrand versteckt.

„Wir sind seit 10 Uhr unterwegs“, erzählt Ingo Briese am Sonnabendmittag. Der Heckelberger ist gerade mit Enkelsohn Cedric Neidhardt am Haus der Naturpflege angekommen. „Wir wollen das Goldene Ei finden und wir wissen auch schon, wie wir den Gewinn aufteilen“, scherzt der 62-Jährige. Doch bisher haben er und sein Enkel das von Tourismus-Chef Andreas Hensel versteckte Ei nicht gefunden. „Wir sind bis zum Bismarckturm gewandert, vorbei am Watzmann und Gipfelkreuz, bis zum Teufelssee. Wir sind hinter jeden Baum gekrochen“, meint Ingo Briese. Damit er aber wenigstens das Turmdiplom mit nach Hause nehmen kann, falls es mit dem Gewinn nichts wird, lässt er sich von Kerstin Götter, Geschäftsführerin des Vereins Haus der Naturpflege, die Turmkarte abstempeln.

Der Heckelberger kennt das Prozedere. Es ist nicht das erste Mal, dass er die vier Türme besteigt. Beim Anwandern, das in diesem Jahr jedoch anders organisiert ist, sei er immer dabei. „Nur schade, dass das Anwandern nicht mehr seinen Abschluss in der Köhlerei findet“, bedauert der Wanderer. Dann macht er sich auf dem Weg zum Eulenturm.

Dort warten Gina Ledwig und Charlotte Schmidt. Die beiden Gymnasiastinnen verdienen sich als Gästebetreuer ein paar Euro dazu. Für die Abi-Kasse. Noch etwas verhalten sei es am Eulenturm, sagen sie. Die wenigsten wüssten etwas vom Goldenen Ei.

Das erleben Alexandra Baatz und Tim Bengs anders. Sie sind, wie das Duo am Eulenturm, ebenfalls als Gästebetreuer eingeteilt – am Aussichtsturm. „Der Turm ist gut besucht. Und die Leute wollen auch Genaueres zum Goldenen Ei wissen. Sie fragen uns sogar, wo es liegt“, berichtet Alexandra Baatz.

Derweil hat eine achtköpfige Gruppe die Stufen zum Aussichtsturm genommen. „Wir kommen aus Berlin“, verrät Kerstin Teichert. Im Schlepptau hat sie ihren Mann Ralf und die Freunde Ellen Strehl, Sabina Buhrow, Friedlinde und Siegfried Müller sowie Horst Demarczyk. Die Truppe ist nicht wegen des Goldenen Eis gekommen, sondern wegen des Turmdiploms, das sie zum vierten Mal absolvieren. Nach Schanzen-, Bismarck- und Eulenturm ist es ihre letzte Station auf dem Weg zum Diplom.

Das hat Karl Bohn bereits in der Tasche. Wohl als erster der Saison. Der 70-Jährige war am 1. April bereits auf dem Turmwanderweg unterwegs. Am Sonnabend lässt er es sich nicht nehmen, erneut die mehr als zwölf Kilometer lange Tour zu wandern. Aber auch er findet das Goldene Ei nicht. „Ich hätte ja vermutet, dass das Ei in einer Wanderhütte deponiert ist, weil dort viele vorbeikommen. Aber das war nicht der Fall“, so Karl Bohl.

In der Tat: Tourismus-Chef Andreas Hensel hatte das Goldene Ei, versehen mit Handynummer, am Morgen zwischen Bismarckturm und Teufelssee versteckt – etwas oberhalb des Wegs, zwischen Laub und einem Ast. Bis 17 Uhr bleibt es unentdeckt, weshalb er danach seine Mitarbeiter zum Abholen in den Wald schickt. Er sei ein wenig enttäuscht, dass das Ei nicht gefunden wurde, gibt er zu. Aber vielleicht sollte die Aktion, wenn sie wiederholt wird, mit mehreren Eiern geplant, diese mit einem Code versehen und aus der Zahl der gefundenen Eier den Hauptgewinn gezogen werden, schlägt Andreas Hensel vor. Die 500 Euro, die es am Sonnabend zu gewinnen gab, landen im Lostopf, aus dem am Ende der Wandersaison die Gewinner gezogen werden.