Bootsführer-Training auf der Oder

Legen an: Ein Seelower Feuerwehrteam unter Leitung von Candy Schmiedeke (stehend). © Foto: Johann Müller

Auf die Verbindung kommt es an: Ein Feuerwehr- und ein THW-Boot üben beim ersten gemeinsamen praktischen Training auf der Oder das seitliche Anlegen und Festmachen der Wasserfahrzeuge mit Hilfe von Seilen. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Kienitz (MOZ) Am Sonnabend fand auf der Oder bei Kienitz die erste gemeinsame praktische Ausbildung von Bootsführern aus den THW-Ortsverbänden Seelow und Fürstenwalde mit Einsatzkräften aus freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Märkisch-Oderland statt. Etwa 40 Rettungskräfte übten unter anderem das Bergen Verunglückter aus dem Fluss.

Den strahlenden Sonnenschein habe er bestellt, scherzt Lutz Ahnert am Sonnabend Vormittag bei der Begrüßung der Ausbildungs-Teilnehmer. Ahnert vertritt als stellvertretender Ortsbeauftragter die Gastgeber vom THW-Ortsverband Seelow als Einsatzleiter. Ihm zur Seite stehen acht Helfer aus dem Fürstenwalder THW-Ortsverband unter Leitung von Henryk Wieczorek. Beide Ortsverbände haben ihre Arbeits- und Rettungsboote mit an die Oder gebracht, um das Zusammenwirken mit Bootsführern aus freiwilligen Feuerwehren zu üben.

22 Einsatzkräfte aus der Seelower, Lebuser, der Rüdersdorfer und Neulewiner Feuerwehr sind mit ihren Booten zur Einsatzstelle nahe dem Kienitzer Hafen gekommen. Auf dem knallroten Lebuser Boot prangt der Name „Herbert“. Die Rüdersdorfer haben ihrem den Spitznamen „Erbse“ verpasst. Seelows Stadtbrandmeister Candy Schmiedeke, selbst ausgebildeter Bootsführer, hat mit Fred und Siegbert Schulz sowie Jens Glaser noch drei weitere Einsatzkräfte mit dieser Qualifikation zur Weiterbildung mitgebracht. Die Lebuser verfügen mit Amtsbrandmeister Ralf-Tore Fabig, seinen Stellvertretern Steffen Rosslau und Rainer Janz sowie Jens Toppler, Henry Möwe und Filip Stanisch sogar über sechs Bootsführer.

Die Idee zur gemeinsamen praktischen Ausbildung sei bei der Schulung vor zwei Jahren durch Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei entstanden, erinnert sich Candy Schmiedeke. Dass sich das THW dafür den sprichwörtlichen Hut aufgesetzt hat, liege in der Novelle des Brandenburgischen Katstrophenschutzgesetzes begründet, erklärt Lutz Ahnert. Das Gesetz erlegt den THW-Ortsverbänden die Verantwortung für die Ausbildung der Bootsführer in den Feuerwehren auf. Ahnert selbst und sein Fürstenwalder Kollege Wieczorek haben sich an der THW-Bundesschule zu Bereichsausbildern qualifiziert.

In Kienitz üben die Bootsführer bei leichtem Wind, aber recht starker Strömung auf der Oder unter anderem das Anlegen eines Bootes an ein anderes während der Fahrt. Nötig kann das zum Beispiel für die Übergabe von Ausrüstung oder Personen sein, erklärt der Einsatzleiter. Fürs Längsseits-Schleppen eines anderen Bootes – ein weiterer Ausbildungsteil – üben die Retter, wo und wie man die Seilverbindungen anbringt.

Die wichtigste Ausbildungseinheit des Tages, das Retten von „Personen“ aus dem Wasser, beginnt mit einer Panne: Der Kunststoff-Dummy säuft ab, versinkt in der Oder. Doch schon bald bringen Seelower THW-Helfer ein neues „Opfer“ herbei. „Der Bootsführer muss wissen, wie er unter Berücksichtigung der Wind- und Strömungsverhältnisse richtig an den Verunfallten heran fährt“, erklärt Lutz Ahnert. Außerdem müssen die Griffe zur Bergung „sitzen“.

Eine geplante vierte Ausbildungseinheit musste am Sonnabend ausfallen – das Anlegen bei starker Strömung. „Dafür ist der Wasserstand der Oder zu hoch. Die Buhnen und ihre Köpfe sind nicht zu sehen, die Gefahr, sie zu rammen, für die Bootsbesatzungen groß“, erklärt der Einsatzleiter vom Seelower THW-Ortsverband.

Jüngster Teilnehmer der gemeinsamen Ausbildung war der 24-jährige Maximilian Sendel aus der Rüdersdorfer Feuerwehr. Er saß in einem Boot mit Karsten Schmiedeke, dem Bruder des Seelower Stadtbrandmeisters.