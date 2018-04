Die Innenstadt blüht auf

Bummeln, schauen, feilschen: Reges Treiben herrschte auf dem Flohmarkt in der Karl-Marx-Straße. Für viele Trödler war der Frankfurter City-Frühling gleichzeitig der Start in die Saison. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Von

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein: Der Frühling zeigte sich am Wochenende beim von der Messe- und Veranstaltungs GmbH organisierten City-Frühling von seiner besten Seite. Tausende flanierten über Magistrale, Brunnenplatz und durch die Einkaufspassagen. Ein Highlight war die Autoschau des Märkischen Medienhauses.

Auf der östlichen Seite der Karl-Marx-Straße herrschte am Samstagvormittag dichtes Gedränge. Dort hatte sich der Flohmarkt angesiedelt. Viele wollten sich Entstaubtes aus den Kellern der Händler anschauen und kaufen. Sein Lager aufgefüllt hatte auch Frankfurts vielleicht bekanntester Trödler Jochen Beßler, dem das ein liebes Hobby geworden ist. „Es ist auch der Saisonstart für mich“, meinte er.

Mittendrin in dem Gewimmel wurden die Blumenrabatte der Magistrale mit Frühjahrsblühern bepflanzt. Verschiedene Einrichtungen wie der Hort Nordstern, das Freiwilligenzentrum der Caritas, das Quartiersmanagement, aber auch Wowi und Stadt beteiligten sich an der Aktion. Kann man eigentlich zu viel freiwillig Gärtnern? „Eigentlich nicht“, meinte Dorit Bunk vom Grünflächenamt, „nach dem Winter gibt es schließlich genug zu tun“. Primeln, Stiefmütterchen und Studentenblumen sorgen in den nächsten Wochen jedenfalls für viele Farbtupfer im Zentrum.

Groß aufgefahren wurde am Sonnabend und Sonntag erneut auch auf den Brunnenplatz. Die MMH-Mobil – die Fahrzeugmesse des Märkischen Medienhauses – machte die Autohäuser der Region mobil. FGM Automobile aus Frankfurt brachte gleich eine ganze Armada neuer Mercedes Benz Fahrzeuge mit. Unter anderem auch die neue X-Klasse. Pick-ups sind eher aus Übersee bekannt. Jetzt ist auch der Hersteller mit dem Stern in dieser Fahrzeugklasse unterwegs. Gleich nebenan hatte Torsten Dürr, Verkaufsleiter vom Frankfurter BMW-Autohaus Bothe, ebenfalls ein neues Auto mit X im Namen im Angebot. Allerdings dürfte der nagelneue X2 eine breitere Zielgruppe haben als die X-Klasse von Mercedes. „Es wird viel geschaut“, freute sich Torsten Dürr. Auch beim Audi A7 vom Audizentrum in Fürstenwalde gingen die Türen praktisch nicht mehr zu. Das Interesse war riesig. Lucas Eichhorst nahm hinter dem Lenkrad Platz und ließ sich von Verkäufer Oliver Boehmer in die digitale Autotechnik einweisen.

Zwischen den Fahrzeugen sausten Menschen mit Segways durch die Gegend. Die hatte Martin Ziche von der Veranstaltungsagentur Sonne 3000 aus Bad Saarow mitgebracht. „Dort machen wir ausgedehnte Segwaytouren“, erklärte er. Auch ein Leihwagen gehörte zu seinem Angebot. Das Jaguar F-Type Cabrio darf getrost in die Kategorie Traumwagen eingeordnet werden. Genau wie gleich nebenan der Maserati Ghibli von der Autovermietung City Car. „Sich die Wagen für einen Tag oder über das Wochenende auszuleihen statt zu kaufen, das können sich viele eher leisten“, meinte Mitarbeiterin Ilka Bojny mit einem Lächeln.

Ruhig und ganz ohne Motorenlärm präsentierte David Rentsch vom gleichnamigen Fahrradhandel seine Angebote. Darunter viele E-Bikes aber auch „normale“ Räder ohne Strom-Unterstützung. „Die werden durchaus noch verkauft“, so der Fahrradkenner. „Für uns ist das gut hier, wir können den Kunden auch Probefahren lassen“, freute er sich über das Interesse.