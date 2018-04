Geliebte Knolle in Tüte und Korb

Was nehmen wir denn nun? Dieses Ehepaar begutachtet Kartoffelsorten mit wohlklingenden Namen wie Ora, Laura und Adretta. © Foto: Stefan Csévi

Her mit der Tüte: Mitglieder des Vereins VERN reichen zum Kartoffeltag ganz unterschiedliches Pflanzgut verschiedener Sorten über den Ladentisch. Die Interessenten alter Kartoffelsorten kommen aus der Uckermark, dem Barnim und Märkisch Oderland, ja sogar aus Mecklenburg-Vorpommern. © Foto: Stefan Csévi

Eva-Martina Weyer

Greiffenberg (MOZ) Rund um die Kartoffel drehte sich am Sonnabend alles beim Verein zur Rekultivierung von Nutzpflanzen. In der Greiffenberger Pfarrscheune hatten Vereinsmitglieder erhaltenswerte Kartoffelsorten im Angebot. Manche trugen ausgefallene Namen wie Rotkehlchen und Rosa Tannenzapfen.

Wenn es um die Kartoffel geht, dann heißt das Motto des Vereins „Erhalten durch aufessen“. Nur dadurch gebe es eine ständige Nachfrage und würden seltene Sorten im Umlauf bleiben. Liebhaber wissen, was die Kartoffel wert ist. Sie kamen, mit Weidenkörben bewaffnet, aus der Uckermark, dem Barnim und sogar aus Mecklenburg-Vorpommern.

„Ich baue den Blauen Schweden schon seit Jahren an“, sagte Thomas Beutel aus Schwedt. In seinem Korb lagen acht Blaue Schweden. „Wir haben mehrere Sorten und machen dann eine Blindverkostung mit Freunden und Verwandten. Die meisten sagen, der Schwede schmeckt am besten.“ Vermutlich schätzen die „Schweden“-Esser dessen blauviolettes Fleisch und den kräftigen Kartoffelgeschmack. So wird die Sorte nämlich beschrieben.

Gundhild Fischer aus Berlin dagegen schwört auf „Linda“ und schwärmte: „Das ist die köstlichste Kartoffelsorte, die wir haben. Man wollte sie vor Jahren aus dem Verkehr ziehen, weil sie offenbar nicht mehr so produktiv war. Der Kampf ging zehn Jahre, aber Linda-Verfechter haben sich durchgesetzt.“ Gundhild Fischer war mit dem Fahrrad aus Berlin gekommen, per Zug bis Wilmersdorf und dann bis Greiffenberg geradelt. „Ich bin Archäologin und war lange in Troja. Von daher interessiert mich auch Landwirtschaft und dass wir einfach gut mit unserer Erde umgehen“, erzählte sie.

Als Kartoffelliebhaber wenig später miteinander ins Gespräch kamen, nahm sie gern den Tipp mit, dass sie auch auf ihrem kleinen Berliner Balkon in einem 10-Liter-Eimer „Linda“ anbauen könne. „Das probiere ich auf alle Fälle aus. Ich freue mich drauf.“

Ökolandwirt Thomas Ebel ist seit 1996 Vereinsmitglied und war lange dessen Vorsitzender. Er hat am Sonnabend selbstgezüchtetes Pflanzgut von seinem Hof angeboten. Das waren alte erhaltenswerte Kartoffelsorten wie Linzer Rose von 1969 aus Österreich oder Rote Erstling von 1942 aus den Niederlanden. Thomas Ebel präsentierte aber auch selbstgezogenes Saatgut, darunter 60 Sorten Blumen, Gemüse und Zierpflanzen. Für manche Besucher war es eine Entdeckung, Namen von so seltenen Sorten zu lesen wie Ostpreußischer Eppweizen aus dem Jahre 1905 oder Champagnerroggen. „Dieser Roggen ist eine alte Getreidesorte von 1891 und stammt aus der Champagne. Er hat sehr gute Backeigenschaften“, erzählte Ebel.

Die Kartoffelliebhaber sind jetzt ungeduldig. Das Pflanzgut soll in den Boden. Doch der ist eigentlich noch etwas zu kalt.