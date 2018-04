Nervig, aber enorm wichtig

Potsdam (MOZ) Zugegeben: Es nervt! Wer als Prozessbeobachter oder Zeuge ein Gericht besucht, verbringt mitunter viel Zeit vor der Sicherheitsschleuse – in der Warteschlange. Aber: Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Kontrollstationen enorm wichtig sind. Wenn man bedenkt, dass in Brandenburger Gerichten allein im vergangenen Jahr 4335 gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr gezogen wurden, wird schnell klar, warum.

Tragödien wie im bayrischen Dachau, wo 2012 ein Angeklagter um sich schoss und dabei einen Staatsanwalt tödlich verletzte, zeigen eindrücklich, welcher Gefahr man im Verhandlungssaal mitunter ausgesetzt ist. In den vergangenen Jahren hat sich in puncto Sicherheit an Gerichten viel getan. Immer noch bestehende Lücken gilt es alsbald zu schließen. Und auch die Personalfrage darf nicht außer Acht gelassen werden. Denn nur mit ausreichend Mitarbeitern können ständige Kontrollen stattfinden.