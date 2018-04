Hochburg bei den Ladendiebstählen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In den Einkaufsmärkten spricht man nicht so gerne darüber, zeigt sich wenig auskunftsfreudig. Doch die Kriminalitätsstatistik der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt spricht eine eindeutige Sprache: Eisenhüttenstadt ist eine Hochburg der Ladendiebe. 449 Diebe wurden im vergangenen Jahr meistens durch Detektive der Einrichtungen erwischt. Insgesamt weist die Statistik 594 Ladendiebstähle aus. Und das sind nur die Fälle, wo die Täter auch ermittelt wurden. Damit fallen allein in Eisenhüttenstadt so viele dieser Delikte an, wie im Bereich der Polizeireviere Fürstenwalde und Erkner zusammen. In beiden Revieren wurden im vergangenen Jahr 409 Taten angezeigt.

In Eisenhüttenstadt hat, im Gegensatz zu den anderen Revieren im Landkreis Oder-Spree, die Zahl der Taten wieder deutlich zugenommen um 190 auf 594 im Vergleich zu 2016. Auch wenn der Wert im vergangenen Jahr hoch war, so war 2015 der Höhepunkt der Diebstahlszahlen. 690 Fälle wurden damals ermittelt. Zum Vergleich: 2010 wurden in Eisenhüttenstadt 287 Ladendiebstähle angezeigt und bis 2015 lagen die Zahlen meistens um die 350.

Auffällig ist, dass sich mit den steigenden Zahlen auch der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen deutlich erhöht hat. Lag er 2010 noch bei 32, Prozent steigert er sich über die Jahre. 2016 war der Ausländeranteil bei den Tätern 73,1 Prozent, im vergangenen Jahr stieg er noch einmal auf nun 83,3 Prozent. 374 der 449 Tatverdächtigen waren demnach nicht deutscher Herkunft. Das liegt sehr deutlich über dem Landesdurchschnitt. Dort wurden insgesamt 2185 ausländische Ladendieb ermittelt, ein Anteil von 31 Prozent an allen Tatverdächtigen.

Auffällig ist weiter, dass fast ein Fünftel der Tatverdächtigen (107) unter 21 Jahre alt ist. Sogar 25 Kinder wurden erwischt, als sie eine Verkaufseinrichtung verlassen wollten, ohne die mitgeführten Waren bezahlt zu haben. Die Kriminalpolizei verweist immer wieder darauf, dass Ladendiebstahl bei Kindern und Jugendlichen auch als Mutprobe begangen wird. In diesem Fall liegt Eisenhüttenstadt sogar deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Dort sind 30,3 Prozent aller Tatverdächtigen jünger als 21 Jahre.

Um welche Schadenssummen es sich im Schnitt bei den einzelnen Taten handelt, teilte die Polizei nicht gesondert mit. Das einzig Positive in diesem Deliktbereich ist die sehr hohe Aufklärungsquote. Sie lag im vergangenen Jahr bei 98 Prozent. Das hängt aber auch damit zusammen, dass nur erwischte Täter auch angezeigt werden. (lö)