7500 Euro für die Jugendwehr

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für diesen Zweck haben besonders Viele ihr Portemonnaie geöffnet: Mehr als 7500 Euro Spenden sind beim Neujahrsempfang der Stadt für die Jugendfeuerwehr der Stadt zusammengekommen. Mit dem Geld soll ein Brandschutzmobil ausgestattet werden. Bürgermeister Frank Balzer übergab symbolisch den Scheck.

„Das ist die höchste Spende, die es bei einem Neujahrsempfang je für einen guten Zweck gab“, sagte am Freitagabend sichtlich stolz Bürgermeister Frank Balzer (SPD). Mit einem symbolischen Scheck war er in die Feuerwache am Kanal gekommen, um der Jugendfeuerwehr eine gute Nachricht zu überbringen. 7500 Euro haben unter anderem Gäste des diesjährigen Neujahrsempfang gespendet, damit sich die Jugendfeuerwehr ein Brandschutzmobil anschaffen kann. Mit diesem hohen Betrag sei dies auch möglich, versicherte Wehrführer Norbert Manteufel. Bei dem Mobil handelt es sich um einen Anhänger, der mit verschiedenen Koffern ausgestattet ist. Darin sind für unterschiedliche Altersgruppen Materialien, die verschiedene Aspekte der Feuerwehrarbeit vorstellen. Als Beispiel nennt der Wehrführer, wie man richtig einen Notruf absetzt.

Die Jugendfeuerwehr will das Brandschutzmobil für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden. Immer wieder wird die Wehr angefragt, ob sie in Schulen oder Kitas kommt, bei Festen und Veranstaltungen mitwirkt. Da kann die Arbeit nun besser demonstriert werden.

Im Hintergrund steht natürlich auch der Gedanke, Kinder und Jugendliche für die Arbeit bei der Feuerwehr zu begeistern, um später den Nachwuchs bei den Einsatzkräften zu sichern. Wobei sich Norbert Manteufel mit Werbung für die Jugendfeuerwehr durchaus zurückhält. Mehr als 40 Jungen und Mädchen zwischen zehn und 16 Jahren sind derzeit in der Jugendfeuerwehr aktiv. Mehr geht fast nicht, sagt der Wehrführer. Denn wenn sich die Gruppe immer freitags zur Ausbildung trifft, dann müssen auch die entsprechenden Ausbilder vor Ort sein. „30 sind eigentlich immer im Dienst. Die werden dann in Gruppen zu acht Leuten verteilt. Dafür braucht man zwischen vier und sechs Ausbilder“, nennt Stadtjugendwart Andy Uhlig die Dimension. Aus diesem Grund gibt es in Eisenhüttenstadt auch keine KinderFeuerwehr. „Dafür fehlt uns das pädagogische Personal. Das ist jetzt schon eine Herausforderung“, erklärt Norbert Manteufel.

Unter den mehr als 40 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr befinden sich auch zwölf Mädchen. Da gebe es eine Dynamik, so Manteufel. Ein Mädchen kommt zu den wöchentlichen Treffen, bringt dann noch eine Freundin mit und noch eine weitere, weil die Gemeinschaft gut ist, wie Andy Uhlig betont. „Es macht großen Spaß“, weiß der Jugendwart.

Dazu trägt sicherlich auch bei, dass neben den wöchentlichen Ausbildungsstunden auch immer einige größere Ereignisse im Jahr anstehen, sei es, dass man gemeinsam ins Inselbad geht oder mehrere Tage bei einem Freizeitlager mit dabei ist.

Ab 16 Jahren, wenn man die entsprechenden Lehrgänge absolviert hat, kann man von der Jugendfeuerwehr zu den aktiven Kräften wechseln. Aber die Wehr macht da die Erfahrung, die andere Vereine auch machen: Ist die Schule abgeschlossen, zieht es die Jugendlichen oft genug zum Studium oder zur Ausbildung über die Stadtgrenzen hinaus.