Pferdestall mit Musikhall

Zepernick (MOZ) Längst hat sich Studio7 in Alt-Zepernick etabliert, gehen Musiker, Kabarettisten und Künstler ein und aus. Zu verdanken ist das einem Idealisten mit großem Musiksachverstand, Bert Eulitz. Am Sonntag war eine kleine Geburtstagsparty angesagt.

Der 52-jährige Schwanebecker erzählt: „Das Studio7 an sich gibt es schon seit mehr als 15 Jahren. Anfangs wurde der einstige Pferdestall von Frank Korb, der heute noch die private Musikschule im Obergeschoss des Hauses leitet, als Tonstudio eingerichtet, daher der Name Studio, Hausnummer 7. Fertig war der Name Studio7.“

Später sei daraus ein Tanz- und Ballettstudio, dann eine Sessionbühne, die jeden ersten Sonntag des Monats um 17 Uhr Konzerte im Bereich Blues, Rock und Country anbot, geworden. „Blue Sunday Session“ hieß das Projekt, das schnell Freunde fand.

„Ende 2012, ich war durch Zufall als Musiker zur Session im Studio7, erfuhr ich, dass der damalige Inhaber aus privaten Gründen die Studio7-Bühne schließen wollte. Ich suchte gerade einen günstigen Proberaum in Panketal, bot meine Hilfe im Studio7 an, übernahm 2013 den Laden und baute ihn um“, erzählt der Vater von vier Kindern. Um die Miete zahlen zu können, wurden weiter sonntags Konzerte angeboten. Seit 2014 hat Eulitz das musikalische Zepter allein in der Hand. „Nach und nach entwickelte sich das Studio7 mehr und mehr vom Geheimtipp zu einer bekannten Kleinkunstbühne im Barnim, die neben Blues fast alle Musikgenres sowie Kabarett und Comedy anbietet. Und so wurde seit 2015 das Angebot samt Öffnungszeiten stetig erweitert“, freut sich der Elektromonteur.

Unbedingt loben möchte Eulitz seine Helfer, die an jedem Wochenende selbstlos mit anpacken würden. „Ohne die ginge wirklich nichts.“

Auch das Publikum sei einzigartig, eine verschworene Gemeinschaft, die Künstler feiert und die gute Akustik, den herzlichen Ton und die sehr persönliche Atmosphäre zu schätzen weiß. „Das spricht sich herum“, weiß Eulitz zu berichten. Oftmals seien Veranstaltungen lange vorher ausverkauft.

Die Künstler, die in Alt-Zepernick auftreten, kennt Eulitz aus eigenem Musiker-Dasein. „Ich bin seit über 35 Jahren selbst aktiv als Musiker und Bandmanager im Geschäft. Da lernt man viele Kollegen kennen. Auch in der Kabarett-Szene war ich als Mitbegründer des Berliner Kabaretts Sündikat von 1987 bis 1993 dabei“, erzählt der nachtaktive Mann. Mit Frank Lüdecke, Thomas Freitag oder Martin Buchholz stand er schon auf der Bühne, der Kreis erweitere sich ständig. Inzwischen habe sich der kleine Laden auch bei Agenturen und Künstlern einen Namen gemacht. „Das Programm entsteht mit all dem, was mich persönlich auch berührt“, macht Eulitz klar. „Nur so kann ich dem Publikum die Besonderheit des Künstlers nahebringen.“ Die Vielfalt zähle, für alle Generationen und Sparten habe er ein großes Herz.

Während am Sonntag noch die Party tobt, Freunde anstoßen und melodische Riffs dem früheren Stall das besondere Etwas verleihen, hat Eulitz längst die nächsten Höhepunkte im Blick. Dazu zählen die Abschlussveranstaltungen zu den 2. Zepernicker Kabarett-Tagen mit bekannten Künstlern wie Lothar Bölck, Hans Hermann Thielke, Kalle Pohl und Chin Meyer. Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Andreas Kümmert, der als Gewinner von Voice of Germany bekannt wurde und zum zweiten Mal in Studio7 gastiert. Außerdem stellt Christian Haase mit seiner Band das aktuelle Album „Korrektur“ vor, Falkenberg bringt sein neues Material mit. Der Gitarrist und Sänger Andreas Geffarth, den Eulitz verehrt, bringt Welt-Hits und eigenes Material auf die Bühne. Auch „Die Ossis“, eine Band, der Eulitz angehört, lässt DDR-Kult-Hits wieder aufleben. Blues-Rocker Andy Robson schaut Ende Mai mit seiner Band Urban Fox vorbei. „Es ist fast für jeden etwas dabei“, freut sich der Jubilar.

Infos: www.studio7panketal.de