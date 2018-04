Feuerwehren mit 37 Kräften bei zwei Bränden

Jörg Kühl

Rocher/Beeskow (MOZ) Brände, die durch die Trockenheit und bewegte Luft begünstigt wurden, haben am Sonntag die Feuerwehren in der Region in Atem gehalten. Um 11.26 Uhr wurde die Feuerwehr der Gemeinde Tauche nach Rocher alarmiert, wo Ödland brannte. Das Feuer breitete sich aufgrund der Trockenheit und des Ostwinds rasch aus, sodass mehr als ein Hektar Fläche vom Feuer betroffen war. 22 Feuerwehrleute aus Trebatsch, Mittweide und Briescht waren im Einsatz, um das Feuer komplett zu löschen. Wie der Wehrführer der Gemeinde Tauche, Karsten Schwebe, mitteilte, konnte dies gegen 14 Uhr erreicht werden.

Auch in Beeskow brannte es. Um 12.09 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand gerufen, der sich im Stadtwald an der Lübbener Chaussee, etwa gegenüber dem Awo-Erlebnishof, entwickelt hatte. Obwohl bis zum Eintreffen der Feuerwehr nur 50 Quadratmeter betroffen waren, galt es, ein Ausbreiten in dem trockenen Waldstück zu verhindern. Löschwasser wurde mit einem Tanklöschfahrzeug in den Wald gebracht, berichtete Stadtbrandmeister Alexander Voigt. 15 Mann mit drei Fahrzeugen waren im Einsatz.(jök)