Start-Ziel-Sieg für Schulz

Ingmar Höfgen

Neuruppin (MZV) Stefan Schulz und Kilian Röper heißen die Sieger des 19. Neuruppiner Stadtparklaufs mit 82 Teilnehmern. Und auch Thomas Röper trug sich in die Siegerliste ein.

Eine echtes Finish war es dann nicht mehr. Etwa einen Kilometer vor dem Ziel waren die drei Führenden auf der Fünf-Kilometer-Distanz noch recht eng beisammen. Je näher aber die Ziellinie rückte, umso mehr setzte sich Kilian Röper ab. Am Ende hatte der 15-jährige Dierberger, der inzwischen für den SC Potsdam startet und dort unter der Woche auch im Internat wohnt, elf Sekunden Vorsprung vor Karl Hoffmann aus Neuruppin. Dritter wurde Vorjahressieger Lance Franke vom Potsdamer Laufclub, ebenfalls ein Sportschüler.

Er habe nach einem Kilometer gemerkt, dass es ganz gut laufe und die Beine nicht schwer werden, sagte Kilian Röper nach dem Sieg. Im Vergleich zum Vorjahr, als er Vierter wurde, hatte er sich um 22 Sekunden verbessert. Dabei ist diese Streckenlänge gar nicht seine Parade-Disziplin, erklärt Kilian Röper - dafür sei er mit 66 Kilogramm zu schwer. In Potsdam trainiert er für die 800 Meter, um die Qualifikation für die Deutsche Jugendmeisterschaft zu schaffen. Diese findet am ersten Augustwochenende in Rostock statt.

Besonders über den Sieg freute sich natürlich der Vater. Thomas Röper, der den Stadtparklauf schon oft gewonnen hatte, sah sich "würdig vertreten". Auch er hatte für die fünf Kilometer gemeldet, dann aber kurzfristig umgeschwenkt. Eine Wadenverletzung machte sich beim Aufwärmen bemerkbar. Thomas Röper wollte nichts riskieren. So startete er gemeinsam mit Tochter Henriette beim etwa ein Kilometer langen Familienlauf. Dort waren beide die einzigen Teilnehmer. Viele Familien waren wohl wegen der Ferien noch nicht aus dem Urlaub zurück, sagte Thomas Krieglstein vom Kreissportbund Ostprignitz Ruppin, der den Lauf traditionell veranstaltet.

Zwei aber waren doch noch schneller über die fünf Kilometer als Sieger Kilian Röper: Stefan Schulz (Ruppiner Triathlon Verein) und Andre Ramisch (LG Neuruppin), die beide über zehn Kilometer an den Start gegangen waren. So knapp wie auf der halben Distanz wurde es zwischen den beiden aber bei weitem nicht. Stefan Schulz hatte sich eine 35er Zeit vorgenommen, mit 35:55 wurde er schließlich gestoppt. Die Strecke sei recht windig gewesen, besonders am See. Für Schulz war es der erste Wettkampf seit dem Berlin-Marathon im vergangenen Jahr.

Neben das Laufen ist für Stefan Schulz vor sieben Wochen noch eine zweite Herausforderung getreten. Töchterchen Elsa Beykirch erblickte das Licht der Welt und schlief auch zur Freude ihrer Mutter Julia ganz fest, als der Papa ins Ziel kam. In der Saison will er wieder an den EMB-Cup-Läufen teilnehmen und drei Wettbewerbe über die Mitteldistanz laufen. Und im nächsten Jahr will er wieder angreifen, um die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii zu packen.

Fast zwei Minuten hinter Schulz kam Andre Ramisch ins Ziel, der etwa nach der ersten Wende abreißen lassen musste. Er hatte überlegt, ob er über fünf oder zehn Kilometer starten sollte, und sich dann für den langen Kanten entschieden. Sein Ziel, als erster bei fünf Kilometer anzukommen, verfehlte er zwar. Wo er sich verbessern kann, hat er aber auch gemerkt. "So lange ich weiß, was ich tun kann, ist es gut", sagte Ramisch. Eines seiner Vorhaben: "Mehr schnellere Läufe machen". Am Samstagnachmittag trainierte er dann nochmal über 25 Kilometer.