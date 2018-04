44 Künstler zum 40. Geburtstag

Manja Wilde und Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Mit einer Vernissage im Festsaal des Alten Rathauses wurde am Sonntagabend die Ausstellung zum 40-jährigen Bestehen der Kunstgalerie eröffnet. Werke von 44 Künstlern, die zu ihrem guten Ruf beitrugen, sind zu sehen.

Eine große Schar von Künstlern und Kunstinteressierten hatte sich am frühen Sonntagabend zusammengefunden, um das Jubiläum zu feiern. Und da so viele erwartet wurden, fand die Eröffnung der Ausstellung unter der Galerie statt, im Festsaal des Alten Rathauses. Dazu geboten wurde keine Bildende Kunst sondern Ton-Malerei. Die Pianistin, Gerlint Bötcher, sonst auch auf großen, internationalen Bühne präsent, sorgte auf der kleinen mit Liszt und Schumann für festliche Stimmung.

Es folgten noch wenige launige Reden und dann der Aufstieg in die Galerie. Seit Anfang des Jahres wird sie im Auftrag der Stadt von der Kulturfabrik verwaltet. Seit Februar weiß Christian Köckeritz, der erst vor Kurzem sein Kunsthistorik-Studium abschloss und nun neuer Leiter der Galerie ist, dass er die Jubiläumsausstellung machen darf. Zusammen mit Daniel Becker. „Normalerweise bereitet man so was anderthalb Jahre vor“, sagte er. Dennoch schafften beide es, dass nun 44 Künstler ein bis zwei Arbeiten ausstellen.

Für Köckeritz ist sein Arbeitsplatz etwas besonderes. „Es ist eines der ältesten erhaltenen Häuser der Stadt“, betonte er. 1945 fällt es in Schutt und Asche. Einige wollten es ganz abreißen. Doch 1963 beginnt der Wiederaufbau. Die Stadt will das Haus mit Kunst füllen, leistet sich eine Galerie. Frank Drömert wird 1974 ihr Leiter, angestellt bei der Stadt.

Er durfte am Jubiläumstag nicht reden – aus Krankheitsgründen verboten vom Arzt. Doch der Mann der ersten Stunde, der 15 Jahre nicht in der Galerie war, die er fast 25 Jahre leitete, zeigte sich begeistert, von den Räumen, der Technik, von der Schau – und dass jetzt „zwei Junge“ das Heft in der Hand halten „Das ist ein sehr schöner Tag für mich.“ Erika Stürmer-Alex, Friedrich Stachat, Gertrud Zucker und Gerhard Goßmann gehören zu den ersten, deren Werke er in die Galerie holte. Auch in der Jubiläumsschau sind sie mit vielen andern namhaften vertreten.

Werner Menzel und seine Frau, Christa übernahmen die Galerie von Drömert. Das passierte, weil es billiger für die Stadt war, da das Paar seine Agentur C mit unterbrachte und so die Öffnungszeiten „nebenbei“ abdeckt. Auch um den Nachlass des 1994 verstorbenen Goßmann kümmert sich das Paar. Doch „billig“ ist nicht umsonst. Er finde es „Sau stark“, dass sich die Stadt über all die Jahre eine Galerie leistet, betonte Menzel. Und er bewunderte die beiden Neuen, dass sie den Mut hatten, 40 Jahre in einer Schau zusammen zu fassen.

Menzel überreichte symbolisch Köckeritz und Becker einen Schlüssel und bemerkte: „Hütet euch davor, dass euer persönlicher Kunstgeschmack Oberhand gewinnt. Kompetenz und Arroganz liegen in der Bildenden Kunst ganz eng beeinander.“