Täter beschädigen Sparkassenfiliale

Uwe Stemmler

Grünheide (MOZ) Ein Anrufer informierte am frühen Sonntagmorgen die Polizei, dass zwei Personen Gegenstände in den SB-Bereich der Sparkassenfiliale in Grünheide, Am Marktplatz, tragen und diese dort umherwerfen. Als die Polizisten eintreffen, flüchteten drei Personen in unterschiedliche Richtungen. Eine sofort eingeleitete Suche nach ihnen auch mittels Hubschrauber blieb erfolglos. In der Sparkasse wurden erhebliche Sachbeschädigungen im SB-Bereich festgestellt, der Geldautomat jedoch nicht angerührt.