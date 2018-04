Das Geld reicht für alle

Matthias Henke

Fürstenberg (MOZ) Ein Grundeinkommen für jedermann – bedingungslos. Wie wäre das? Was der im Rahmen der diesjährigen Ökofilmtour am Freitagabend in der Alten Reederei in Fürstenberg gezeigte Streifen „Free lunch society“ thematisierte, vertiefte anschließend der Autor Enrik Lauer in einer Diskussion mit dem Publikum.

Angekündigt war eigentlich Götz Werner, Gründer der Drogeriemarktkette „dm“ und einer der prominentesten Fürsprecher für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland. Doch der 74-Jährige hatte kurzfristig abgesagt. Die für Gastgeber Michael Wittke „saublöde Situation“ angesichts der mit dem prominenten Namen beworbenen Veranstaltung entschärfte Lauer jedoch mühelos, arbeitet er doch seit zehn Jahren gemeinsam mit Götz Werner zum Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“, fungiert auch als sein Ghostwriter. Daher sei er mit dessen Gedankengängen „einigermaßen vertraut“, stapelte er tief. Oft wenig bekannt sei die Tatsache, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen auf lokaler Ebene bereits in einigen Ländern erprobt wird, führte Lauer in das Thema ein und griff den Inhalt des Films auf. So verlost regelmäßig ein Berliner Verein, finanziert durch Spenden, für ein Jahr jeweils 1 000 Euro pro Monat. Auch in Finnland und Namibia gibt es derartige Experimente. In den USA wurde von Präsident Lyndon B. Johnson in den 1960er-Jahren eine Expertenkommission eingesetzt, die die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens landesweit empfahl. Der Bürgerrechtler Martin Luther King unterstützte die Idee. Richard Nixon setzte die Versuche fort. Donald Rumsfeld, der in den 2000ern US-Verteidgungsminister war, war unter Nixon Anfang der 1970er Versuchsleiter dieses „Family Assistance Plans“. Erst unter Ronald Reagan wurde das Ganze dann zu den Akten gelegt.

Doch werden – wenn das bedingungslose Grundeinkommen flächendeckend Realität werden würde – dann noch gute Jobs angeboten, wenn die Arbeitgeber wissen, dass die Angestellten ja im Prinzip abgesichert sind? Wie ist das mit der Krankenversicherung? Und ist so eine Idee nicht zum Scheitern verurteilt, wenn selbst vermeintlich „kleine Leute“ zu den Gegnern zählen? Denn nicht nur Arbeitgeber, die prekäre Jobs anbieten, und der Staat, dem an Kontrolle der Bevölkerung gelegen sei, zählten dazu, wurde aus dem Publikum eingeworfen. Jene, die ein Leben lang hart gearbeitet haben, könnte ihr Gerechtigkeitsempfinden zu einer skeptischen Einstellung verleiten, wenn offenkundig wird, dass plötzlich auch jene, die nichts geleistet haben, bedingungslos eine Leistung bekommen. Auch wenn sich niemand als klarer Gegner eines Grundeinkommens zu erkennen gab – an kritischen Kommentaren und Fragen wurde nicht gespart. So betonten Ralf Wunderlich und Manfred Saborowski (beide Die Linke), dass ein Bedingungsloses Grundeinkommen als solches kein Mittel gegen die Profitgier in der Welt sei.