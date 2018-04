Belogen, betrogen, verspekuliert

Thomas Berger

Klosterdorf Einmal mehr hat die Ökofilmtour, „das längste Filmfestival Deutschlands“, wie schon seit etlichen Jahren auch bei der Ökolea in Klosterdorf Station gemacht. Der Sonnabendabend stand mit zwei Filmbeiträgen und anschließend angeregter Diskussion im Zeichen der Probleme in der Landwirtschaft.

Rund ein Dutzend Gäste war der Einladung des Ökolea-Bildungswerks gefolgt. Und obwohl die meisten eine kritische Vorprägung zu dem Themenkomplex mitbrachten, hielt so mancher im Laufe des ersten Films „Das Gift auf unseren Feldern“ so manches Mal den Atem an oder warf seinem Sitznachbarn erschütterte Blicke zu. Die SWR-Doku beginnt im Betrieb von Obstbauer Ingo Schick, der bei 2500 Bäumen 20 verschiedene Sorten angebaut hat. Ohne Planzenschutzmittel gehe es nicht, erklärt er: „Es ist nun mal so, dass Früchte mit Schorf unverkäuflich sind.“ Und gespritzt, erfährt der Zuschauer, werde im Schnitt auf deutschen Obstplantagen nicht nur ein- oder zweimal, sondern dutzendfach pro Jahr zum Schutz vor etwa 50 Schädlingen.

Bei Pestizidhersteller BASF blitzen die Filmemacher in ihrer Interviewanfrage ab, schauten aber in einem Prüflabor vorbei, begleiteten einen der wenigen staatlichen Kontrolleure, fragten selbst bei der zuständigen Generaldirektion der EU in Brüssel und beim Bundesamt für Verbraucherschutz nach. Zwar gebe es nur 1,1 Prozent Beanstandungen, aber teils deshalb, weil Höchstgrenzen auf Druck der Hersteller einfach angehoben, so unliebsame Statistiken bereinigt werden. Sogar die Landwirte selbst leiden, zeigt das Beispiel eines durch den Pestizideinsatz an Krebs erkrankten Franzosen, der mit anderen Betroffenen einen Verein gegründet hat.

Film Nummer zwei, „Geliebter Mistjob“, widmet sich einem anderen heißen Thema. Die Doku begleitet drei Paare von Jung-Landwirten auf ihrem von Idealen wie Hürden geprägten Weg. Jörg und Anna im bayrischen Adelsried, die den elterlichen Hof übernommen haben, stellen dort auf Bio um und wollen einen Stall für 6000 Hühner bauen. Im Oderbruch haben sich nach dem Studium an der Hochschule Eberswalde Johannes und Anna niedergelassen, beliefern Abnehmer in der Hauptstadt sowie im Umland wie Strausberg und Erkner mit gesundem Bio-Gemüse. „Bauer ist mein Traumberuf, dafür kämpfe ich“, sagt Jörg an einer Stelle im Film. Paar Nummer drei sind Anja und Janosch vom Hof Stolze Kuh in Stolzenhagen (Barnim), die dort eine „wesensgerechte Milchviehhaltung“ aufbauen und inzwischen auch neu eine Käserei in Betrieb haben. „Den Tieren in die Augen schauen und wissen, das ist es wert“, das treibt sie an, sich von so manchen Hindernissen nicht entmutigen zu lassen.

Julia Bar-Tal vom Biohof Bienenwerder bei Münchberg, die als fachkundige Gesprächspartnerin eingeladen war, kennt beide Brandenburger Paare aus dem Film persönlich. Gemeinsam haben sie das Bündnis junge Landwirtschaft aus der Taufe gehoben, das insbesondere immer wieder den Finger auf eine Wunde legt – Flächenspekulation. In erster Linie darum drehte sich nun auch der angeregte einstündige Austausch in Klosterdorf. Julia Bar-Tal berichtete, wie schwierig es für die derzeit etwa 15-köpfige Gemeinschaft war, an die Flächen in Bienenwerder zu kommen.

Mit lediglich 20 Bodenpunkten sind denen zwar keine großen Erträge abzuringen. Dennoch baue man 50 Kulturen in 250 verschiedenen Sorten an. vor allem Gemüse. Auch sie beliefern in erster Linie Berlin, weil im Umfeld adäquate Vermarktungsmöglichkeiten fehlen. „Landwirtschaft ist einer der investitionsstärksten Sektoren“, erinnerte Julia Bar-Tal. Doch 40 Euro pro Hektar Junglandwirte-Förderung, die es maximal fünf Jahre gebe, seien angesichts der Kosten lächerlich gering. Bei Bodenpreisen würden inzwischen über 16 000 Euro pro Hektar aufgerufen. Warum die deutsche Politik nicht wie in Frankreich Höchstgrenzen festlege, sei unverständlich.