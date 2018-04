Neutrebbin sucht Bewerber fürs Schöffen-Amt

Doris Steinkraus

Neutrebbin (MOZ) Die Gemeinde soll entsprechend ihrer Einwohnerzahl einen ehrenamtlichen Schöffen stellen. Für die Kandidatur sind zwei Bewerber nötig. Bisher gibt es keinen einzigen, informierte Bürgermeister Werner Mielenz in der jüngsten Beratung der Gemeindevertreter. Er appellierte an die Abgeordneten, Bewerber zu ermutigen. Denn findet sich niemand, würden per Zufallsprinzip Personen aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Das wäre die schlechteste Lösung, befand auch Amtsdirektor Karsten Birkholz. Man hofft, dass es bis zur nächsten Sitzung Vorschläge gibt. Berufen werden vom Gericht pflichtbewusste Bürger ohne Fehl und Tadel. Die Bewerber sollen am 1. Januar 2019 zwischen 25 und 69 Jahre alt und deutsche Staatsangehörige sein. (dos)