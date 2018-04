Shoppen und staunen im SMC

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Nach dem langen Winter den Kleiderschrank mit Frühlingsmode auffrischen – das trieb wohl viele Einkaufswillige an, die am Sonnabend und auch am verkaufsoffenen Sonntag in das Spitzkrug Multi Center (SMC) strömten. Die aktuellen Trend-Outfits der verschiedenen Mode-Boutiquen des Centers wurden bei verschiedenen Modenschauen präsentiert. Für gute Unterhaltung bei stimmungsvoller Musik sorgten internationale Tänzer mit außergewöhnlichen Choreografien. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Kinder. Die kleinen Frankfurter wurden zu Prinzen und Prinzessinnen gekrönt. Sogar Kronen und Diademe standen für Fotos auf dem königlichen Thron zu Verfügung. Das Zepter, das Regenten unbedingt brauchen, konnten sich die Kinder selber basteln. Auch die Erwachsenen wurden während des Einkaufs mit dem Geschlechterduell oder einen Drohnenvorführung bestens unterhalten.(rmk)