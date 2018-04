Dorf wieder auf Vordermann gebracht

Elke Lang

Kossenblatt Der Kossenblatter Ortsvorsteher Eberhard Krüger war am Sonnabendvormittag unentwegt unterwegs. Achtzehn Leute waren an fünf Stellen emsig beim Frühjahrsputz. Er sah überall nach dem Rechten und half da und dort mit. „Das sind unsere ganz aktiven Bürger, diejenigen die immer dabei sind, wenn sie gerufen werden“, freute er sich. Und alle waren bester Laune. Seine Frage, ob es ihnen gut gehe, erübrigte sich. „Sieht man das nicht, dass es uns Spaß macht?“, lachte Sabin Reinicke. Sie verpasste an der Alten Ziegelei, welche von der Gemeinde als Bauhof sowie vom Schützenverein und vom Billardverein genutzt wird, mit anderen Tischen und Bänken von Bierzeltgarnituren mehrere Anstriche. Vorher waren sie abgeschliffen worden. Nun stehen sie wieder für Veranstaltungen jeglicher Art, vor allem für das Dorffest, den Triathlon und Fastnacht „wie neu zur Verfügung“, freut sich Krüger. Die drei anderen Schauplätze des Frühjahrsputzes waren die drei Bushaltestellen des Ortes. Deren Holzdecken und Bänke wurden mit Holzschutzfarbe überzogen, und die Innenwände erhielten mit Fassadenfarbe ein freundliches Orangegelb. Die Grünanlage in der Dorfmitte wurde in persönlicher Patenschaft von Anita Klaus und Horst Bauer vom Winter befreit. Auch die Kirchengemeinde war in Person des 78-jährigen Wilhelm Miethe am Werke. Er beschnitt Sträucher im Umfeld des Gotteshauses, „damit man es von der Straße aus gut sieht“, ist dem Ortsvorsteher wichtig.

Was in diesem Jahr gemacht werden sollte, hatte der Ortsbeirat als Initiator des Frühjahrsputzes festgelegt und über die Gemeindeverwaltung Tauche „objektbezogen“ auch das Handwerkszeug und die Farben gekauft. Im vergangenen Jahr waren der Spreewanderweg und der Schlosspark dran, in dem eintausend Zwiebeln von Krokussen gesteckt wurden. Die haben sich über ein Jahr prächtig entwickelt. „Es ist ein Blühen überall“, begeisterte sich Eberhard Krüger.

Wieder war es ein erfolgreicher Frühjahrsputz. Bis Mittag war alles geschafft. Einen Wermutstropfen aber gab es: „Wir hätten uns über mehr Beteiligung der Jugend gefreut“, nennt der Ortsvorsteher das Problem. Genaugenommen hatte nur ein Jugendlicher teilgenommen, und das war Jan Drendel.