Keine Bibliothek ohne Krimis

Matthias Henke

Himmelpfort (MOZ) Als eine feste Anlaufstelle für Krimifans will sich eine Bibliothek in der Mühle Himmelpfort etablieren. 400 Bände aus dem privaten Bestand von Petra und Arno Sommer laden dort zum Stöbern, Schmökern und Ausleihen ein. James Elroy, Arne Dahl, John Grisham, Jo Nesbo, Stieg Larsson und viele weitere Autoren sind vertreten. „Alles, was wir selbst so gelesen haben“, sagte Petra Sommer, die in der Mühle seit 2015 bereits die Salzmann-Bibliothek betreibt – mit deutschsprachigen literarischen, politischen und philosophischen Werken des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung ihres Vaters Georg Salzmann. Wobei die Krimis eher neueren Datums seien, betonte Sommer.

Bei der Eröffnung am Sonnabend war Petra Sommer anfangs skeptisch, ob denn schon Punkt 14 Uhr die ersten Interessierten anklopfen würden. Immerhin war die erstmalige dreistündige Öffnung der Krimibibliothek an sich das Ereignis, eine zentrale Begrüßungsansprache nicht geplant und das sonnige Wetter animierte die Leute eher zu Aktivitäten im Freien. Doch der Tee war noch nicht aufgesetzt, da schauten schon nach und nach die ersten Interessierten neugierig durch die Tür. Auch an nachfolgenden Sonnabenden ist die Bibliothek geöffnet. Die Öffnungszeiten sind dieselben wie die der Salzmann Bibliothek, nämlich von 14 bis 17 Uhr. Die Ausleihe ist kostenlos. Für ein paar Euro können auch bestimmte Bücher erworben werden. (mhe)