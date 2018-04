Schafmilcheis und Steinschaf-Käse

Ines Weber-Rath

Quappendorf (MOZ) Besser ging es wettertechnisch nicht: Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen haben die Besucher des Milchschafhofes „Pimpinelle“ am Sonnabend mit dessen Betreiberinnen Amelie und Franziska Wetzlar Saisoneröffnung gefeiert. Viele, vor allem Städter, haben den Ausflug ins Oderbruch mit einem Abstecher in den Neuhardenberger Ortsteil verbunden.

Die ersten Gäste standen schon gegen 10 Uhr und damit zwei Stunden vor dem offiziellen Beginn vor der Tür, um die Schafe mit ihren Lämmern zu sehen und im Hofladen den ersten „Pimpinelle“-Schafkäse des Jahres zu erstehen.

„So viel haben wir davon diesmal leider noch gar nicht“, bedauert Franziska Wetzlar. Die Chefin der kleinen Hofkäserei konnte von den Krainer Woll- und Ostfriesischen Wollschaf-Müttern des Hofes bis jetzt noch nicht so viel Milch abmelken, wie gehofft. „Die Vegetation ist in diesem Jahr später dran, alles wächst so langsam. Die Lämmer werden auf der Weide nicht satt, müssen noch bei ihren Müttern trinken“, erklärt die Milchschäferin. Doch bald können zumindest die ältesten unter den Lämmern auf die Lämmerweide im Neuhardenberger Schlosspark, so Franziska Wetzlar.

Gegen Mittag stand die Schlange im Hofladen schon bis vor die Tür. Die Nachfrage nach Lamm-Salami und Steinschaf-Hartkäse war groß. Wer Appetit auf Lamm-Grillwurst, Hallimi-Käse oder ein Schafmilcheis verspürte, musste erst Moritz’ alte Registrierkasse klingeln lassen. Der Junge gab dafür Bons aus. Das verkürzte die Wartezeit am Grill- und Eisstand.

Während die Lämmer vor allem für Kinder die Stars waren, warfen Erwachsene auch einen Blick durchs Fenster in die Hofkäserei im einstigen Stallgebäude. Ganz in Familie schlossen sich viele Besucher einer der Hofführungen an.

Ab jetzt ist der Hofladen freitags von 16 bis 18 Uhr und sonnabends 10 bis 13 Uhr geöffnet.