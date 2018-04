Der alte ist auch der neue Vorsitzende

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Der alte ist auch neue Vorsitzende der Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft (FKG) – Udo Jagdmann. Die Mitgliederversammlung hat den 54-Jährigen am Sonnabendabend während ihrer Jahreshauptversammlung im Schülerklub der Erna- und Kurt-Kretschmann-Oberschule in seinem Amt bestätigt. In geheimer Wahl haben die Mitglieder auch die weiteren acht Vorstandsmitglieder bestimmt: Bianca Licks, Ina Juhre, Christian Büchel, Axel Zernicke, Volkmar Bach, Mirko Lindner, Sarah Kuntze und Lisa-Marie Hundrieser. In seiner ersten Sitzung wird sich der neue Vorstand konstituieren und die Aufgaben verteilen, um dann die Verantwortung für die 63 fördernden und 104 aktiven Mitglieder zu übernehmen. Über die ordnungsgemäße Abrechnung der Finanzen wachen künftig: Cornelia Schostag, Angela Neustock und Rosemarie Knoche. Die bisherige Vorsitzende der Rechnungsprüfungskommission, Evelyne Benz, hat nach 16 Jahren aufgehört.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem neuen Vorstand nicht. Denn auch bei den Freienwalder Narren gilt: Nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Die nächste Session kündigt sich an.Die steht unter dem Motto: „Karneval ist einmal im Jahr – Putz’ dich heraus – Du bist ein Star“. Das Motto habe aber nichts mit der jeweils im Januar im Fernsehen ausgestrahlten Sendung zu tun, sagte Udo Jagdmann nach der Verkündung.

Zuvor hatte der Bad Freienwalder Bilanz der zurückliegenden Session gezogen. Die stand unter dem Motto „Jahrein, jahraus – der Karneval ist ein Irrenhaus“. In insgesamt acht Veranstaltungen sorgten die Aktiven vor und hinter der Bühne für viele Stunden ausgelassenen Frohsinns – angefangen vom Umzug am 11.11. über die Prunksitzung im November 2017 bis zur Herrensitzung und der ausverkauften Faschingsveranstaltung im Februar dieses Jahres. Allerdings sei der Weiberfasching mit nur knapp 80 Frauen noch weniger besucht gewesen als im vorigen Jahr, bedauerte Udo Jagdmann. Abschließend dankte er allen, den fördernden und aktiven Mitgliedern, die auch außerhalb der Session, zum Beispiel beim Altstadtfest, zur Stelle sind, sowie den Sponsoren, ohne die der Verein solche Veranstaltungen nicht durchführen könnte.

Dankesworte gab es unter anderem auch für Horst Dahlke und Mario Licks, die sich jahrelang im Vorstand engagierten, aber diesmal nicht mehr kandidierten. Über den Ehrenordnen der FKG konnten sich zudem Christine Jagdmann und Christian Stürmer freuen. Beide aktiven Karnevalisten sind dem Verein schon seit 40 Jahren treu.(hei)