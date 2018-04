Osterglocken locken Besucher nach Güldendorf

René Matschkowiak

Güldendorf (rmk) Güldendorfs Ortsvorsteherin Brunhild Greiser war ein bisschen überrascht vom großen Zuspruch beim jährlichen Osterglockenspaziergang am vergangenen Sonnabend. „So viele Menschen waren noch nie hier“, meinte sie bei der Begrüßung am frühen Morgen. Ob das am guten Osterglockenmarketing des Ortsteils lag oder am diesjährigen Leiter des Spaziergangs, Werner Weiß, lässt sich nicht genau klären. Die Osterglocken jedenfalls blühten perfekt. Auch die überdimensionalen Holzosterglocken an der Freiwilligen Feuerwehr haben über den Winter Zuwachs bekommen.

Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es mit Werner Weiß erst durch den Ort und dann in den Wald, wo er über das Thema Pflanzen und Tiere – Besonderheiten vor der Haustür referierte. „Allerdings blüht noch nicht so viel“, bemerkte er bedauernd. Für die vielen Teilnehmer der inzwischen zur Tradition gewordenen Veranstaltung war es trotzdem das Mitwandern wert. Zum Abschluss erklangen in der Kirche Frühlingslieder mit dem Extrachor und auch der Backofen wurde angeheizt.