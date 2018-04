Ziltendorf hat Störche

Stefan Lötsch

Ziltendorf (MOZ) Nicht nur in Wiesenau und Brieskow-Finkenheerd, auch in Ziltendorf klappert es wieder. Die Storchenneste sind bezogen. „Wie der Frühling, so auch die Störche: Alles verspätet sich in diesem Jahr“, sagt Christina Binder. So hatte Adebar in Ziltendorf und Aurith sein Nest bezogen. Lediglich in der Thälmannsiedlung sollte es noch etwas länger dauern. Noch am Samstagmorgen schrieb Christina Binder an die MOZ, dass das Nest leer sei. Wenige Stunden später kam dann die Nachricht: „Gegen 17.30 Uhr traf unser Storch ein und besetzte klappernd den Schornstein.“