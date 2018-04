Blank polierte Straßenschilder

Andrea Linne

Bernau/Panketal (MOZ) Schon am frühen Samstagmorgen hielt es in Waldfrieden keinen mehr in den Betten. Die Wohnungsgenossenschaft Gewawo hatte die Anrainer der Fritz-Heckert-Straße und Franz-Mehring-Straße aufgerufen, vor ihren Häusern mitzuhelfen. Der große Winter-Kehraus setzte sich auf der gegenüberliegenden Ortsteilseite in Waldfrieden fort. Hier standen mehr als 30 Frauen und Männer sowie Kinder und Jugendliche parat, um mit anzupacken.

Während der 76-jährige Ingo Koch das Schild zur Wandlitzer Chaussee auf Hochglanz polierte, waren seine Mitstreiter Gerhard Scherf und Axel Klatt mit dem Harken beschäftigt. Beide gehören zur Waldfrieden-Initiative und empfanden das Ganze als Ehrensache. „Wir haben um Ortsschilder gekämpft und diese auch erhalten, die Wege wurden befestigt, da wollen wir auch etwas zurückgeben“, betonte der 70-jährige Klatt.

Brandzugänge wurden gereinigt, Laubhaufen beseitigt, Müll von den Straßenrändern gesammelt. Die unzähligen blauen Müllsäcke, die die Stadt Bernau dafür zur Verfügung gestellt hatte, sollen umgehend vom Stadtbauhof abgeholt und entsorgt werden. „Viele gehen so leichtfertig mit ihrer Umwelt um“, sagte Klatt, der ein gutes Zusammenleben in Waldfrieden für wichtig erachtet. 600 Bewohner könnten „auf die Entwicklung wirklich stolz sein“, betonte Axel Klatt, der seit 1959 in der Siedlung lebt. Auf den Straßen in Waldfrieden wurde groß reine gemacht. Dazu strahlte die Sonne, als müsste sie ihren Unterstützerbeitrag leisten.

Auch in Panketal waren die Bewohner aufgerufen, den Priesterwald zu reinigen. Die SPD und Ortsvorsteher Maximilian Wonke mobilisierten nicht ganz so viele Anrainer, wie sie gehofft hatten. Dabei wird das Naherholungsgebiet Faule Wiesen, das zu einem Drittel auf Panketaler, zu zwei Dritteln auf Schönower und damit Bernauer Gemarkung liegt, von vielen Spaziergängern und Hundebesitzern intensiv im Alltag genutzt.

Es fanden sich ein Fahrrad, vergrabene Dachpappe, Gummi- und Schlauchreste, Flaschen und vieles mehr. Alles wanderte in die Müllsäcke der Aktiven. Die Gemeinde unterstützte die Aktion und hilft beim Entsorgen der Fundstücke.

Dass es im Gebiet Faule Wiesen aktuell stockt, damit wollte sich Wonke nicht abfinden. „Es gab einmal ein schönes Projekt mit einem Holzweg und einer Aussichtsplattform, das leider nicht zustande kam“, sagte er. „Vielleicht können wir das wieder anschieben.“

Für die 36-jährige Bettina Budnik samt Töchterchen Milena war die Aktion selbstverständlich. „Ich finde es auch gut, wenn ich meiner Tochter so zeigen kann, was in den Wald gehört und was eben nicht.“ Die Dreijährige war mit ihren Gummihandschuhen und Greifer hochmotiviert im Einsatz für die Allgemeinheit.