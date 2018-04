Trauerbegleiterin Gesprächsgast im Alten Kino

Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) Der Seniorenbeirat der Gemeinde Letschin lädt heute im Rahmen der Seniorenakademie Altes Kino zu einer Gesprächsrunde in die Begegnungsstätte ein. Von 10 bis 11.30 Uhr wird Dorothea Giese vom Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst in Märkisch-Oderland als Gast Rede und Antwort stehen. Der Dienst begeht in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Dorothea Giese, Krankenschwester und Ausbilderin, gehört zu den Mitbegründerinnen des Beratungsdienstes. Sie ist in ihm als ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin tätig. „Ein interessantes Thema, das von vielen verdrängt wird“, meint man im Letschiner Seniorenbeirat und lädt alle Interessierten herzlich ein. Fragen und Anmeldungen sind unter Telefon 033478 262 möglich.(ir)